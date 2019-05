El PP señala a Durán y Salom por la pérdida de votos en Palma y Mallorca

En la cúpula del PP ya se han hecho todos los números y analizados todos los resultados. La conclusión es que el batacazo electoral se ha producido en Mallorca y en Palma, ya que en el resto de islas se ha resistido de forma más que digna, según el PP. Es por ello, que señalan directamente como responsables de una parte de esta situación a la presidenta de la junta territorial de Palma y número dos de Biel Company en el Parlament, Margalida Durán, y al presidente de la junta insular del PP de Mallorca, el exalcalde de Binissalem Jeroni Salom.

Según ha podido saber este periódico, el PP ha elaborado un informe sobre los resultados electorales del pasado domingo que advierten de la desmovilización de los fieles simpatizantes y afiliados del PP en Mallorca y en Palma. En concreto, en nuestra isla el PP ha perdido 26.674 sufragios y en Palma superan los 13.000 con respecto al 2015. Sin embargo, en las otras islas en su conjunto, el PP ha bajado apenas 2.500 votos a las listas autonómicas con respecto a hace cuatro. El argumento de la presencia de Vox y Ciudadanos, que ha dividido el voto de la derecha, también ha tenido sus efectos en las otras islas y no se ha acusado tanto, apuntan desde el partido conservador.

En la dirección del PP de Balears, tras revisar los resultados y las cifras de votos, existe verdadero malestar con Durán y con Jeroni Salom. Consideran que no han sabido movilizar a su electorado y, especialmente no han sabido activar la poderosa maquinaria captadora de votos que tenía el PP en tiempos no muy lejanos. Especialmente acusado es el caso de Palma, donde el PP en tiempos de José María Rodríguez conseguía ganar elecciones. Los votos de la capital son fundamentales para los partidos mayoritarios a la hora de intentar gobernar en la comunidad autónoma.

Por su parte, han pasado ya cuatro días de las elecciones y la mayoría de juntas y órganos del partido se han reunido para analizar los resultados. Todas menos la de Mallorca que debe convocar Jeroni Salom que salió elegido conseller del Consell de Mallorca.

El pasado miércoles tuvo lugar la reunión de la junta territorial de Palma donde se registraron momentos muy tensos, especialmente cuando se conoció la renuncia de Mateo Isern a recoger el acta de concejal. En esta reunión se criticó de forma especial a Isern y también hubo críticas para el presidente regional, Biel Company. Una postura que rechazan desde la cúpula de los populares una vez analizados los resultados.

Ayer, la presidenta del PP de Palma, Marga Durán, destacó "la gran remontada" del partido en las elecciones municipales, en comparación con los resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado abril. Ha hecho hincapié en que los resultados del domingo suponen que el PP "pasa de cuarta a segunda fuerza en menos de un mes". Pese a estas afirmaciones de Durán, desde la Cúpula recuerdan que desde que ella está en el PP de Palma la formación ha pasado de 69.713 votos a 27.804.

La exalcaldesa Catalina Cirer criticaba a Mateo Isern, pese a entenderlo: "En tiempos de dificultad como estos no ayuda nada su renuncia".