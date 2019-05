Podemos mantiene su intención de entrar en el Govern con Yllanes como conseller

La secretaria general de Podemos en Balears, Mae de la Concha, insistió ayer en que el partido mantiene la intención de entrar en el Govern, lo que se concretaría con el nombramiento de al menos Juan Pedro Yllanes, como conseller. "Lo lógico es que Yllanes forme parte del Ejecutivo, ya que fue nuestro candidato al Govern", dijo De la Concha. La dirigente del partido insistió en que se sentarán a negociar con PSIB y Més con la intención de reeditar el Pacto, pero "dejando claro que los acuerdos deben reflejar con claridad unas políticas en línea con lo que hemos ofrecido a los votantes".

Estas negociaciones entre las fuerzas del Pacto comenzarán la próxima semana, el lunes o el martes, según fuentes socialistas que confiaron en que se pueda alcanzar pronto un acuerdo. Para ello, PSIB, Més y Podemos ya están trabajando para poner sobre la mesa sus propuestas. Sin embargo, el retraso en comenzar las conversaciones ha levantado suspicacias en Més, en donde están convencidos de que tanto PSIB como Podemos han esperado atendiendo indicaciones estatales de sus partidos, con el fin de ver hacia dónde se van encaminando las alianzas nacionales y en varios municipios.

En el PSIB se niegan estos extremos, afirmando que era conveniente esperar unos días para que cada partido analice sus resultados y sus estrategias. En el caso de Més, algunos defienden no integrarse en el Govern, aunque no hay aún una decisión tomada. Lo que sí advierten, como premisa, es que no aceptarán que el PSIB intente rebajar el alcance de políticas iniciadas en esta legislatura. El PSIB rechaza que sean estas sus intenciones y recuerda que Armengol plantea esta legislatura como la de la consolidación de las políticas del Pacto, para lo cual apuesta por una estructura de Govern que favorezca la máxima cohesión. Eso pasaría por evitar conselleries que estén totalmente en manos de uno de los partidos, con independencia de quienes las lideren.

Desconfianza de Més



De entrada, desde Més se traslada desconfianza hacia un PSIB victorioso. "Viviremos semanas de negociaciones intensas, en las que los partidos se hablarán (nos hablaremos) formalmente, informalmente y a través de los medios. El tactismo reinará, y en cada partido los devotos de House of Cards y de Borgen serán felices. Es normal, pero siendo sinceros ganaríamos tiempo", advertía ayer en su cuenta de Twitter Lluís Apesteguia, secretario de organización de Més, sin mencionar a los socialistas.