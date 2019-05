Armengol planea que el nuevo Govern tenga más conselleries que hasta ahora

El nuevo Govern no sólo presentará un diferente reparto de áreas entre los socios del Pacto, sino que también cambiará su estructura. La actual presidenta y vencedora de las elecciones del domingo en las islas, Francina Armengol, planea una remodelación del Ejecutivo que supondrá más conselleries que las actuales.

La socialista lo sugirió ayer en su primera entrevista tras los comicios en IB3 Ràdio. "Hemos tenido un buen Govern, pero hay cosas que mejorar", señaló Armengol, para anunciar que "plantearemos una estructura de Govern adecuada". "Ahora hay macroconselleries que tendremos que revisar", justificó la líder del Ejecutivo autonómico, ahora con otros cuatro años por delante.

Cabe recordar que actualmente el Govern tiene diez consellerias. Una estructura que acordaron a inicio de legislatura PSIB y Més y que aumentaba una conselleria respecto al último Ejecutivo del PP de José Ramón Bauzá, que si bien empezó su mandato con siete conselleries acabó con nueve. Las actuales diez conselleries de Armengol son menos que las que llegó a tener el socialista Francesc Antich, con hasta catorce, que, no obstante, se quedaron en diez cuando acabó expulsado a Unió Mallorquina del Govern.

Buscar acomodo a Podemos



Ahora, estas diez, tal y como insinuó la presidenta y confirmaron más tarde desde su entorno, crecerán. Si, como apuntó la presidenta, se trata de revisar las macroconselleries, podría suponer la división de áreas como Territorio, Movilidad y Cambio Climático, que acumula la gestión del transporte público de las islas, las políticas energéticas, las urbanísticas o la gestión de la vivienda pública, o de la vicepresidencia de Innovación, Investigación y Turismo, donde el peso de la política turística deja en un segundo plano el resto de sus competencias.

No se puede perder de vista que esa remodelación coincide con la necesidad de buscar acomodo a Podemos dentro del Govern, cuyos líderes llevan meses anunciando su voluntad de entrar.

A diferencia del mensaje lanzado ayer por Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que reconsidere sus aspiraciones de entrar en el Gobierno tras sus resultados electorales, en las filas de los socialistas baleares no frenan que los podemitas encabezados por Juan Pedro Yllanes entren en el Govern.

Desde las filas del PSIB recuerdan que ya en 2015 no pusieron vetos y que fue Podemos quien se negó a entrar en el Govern, pero que no ocurrió así en el Consell o Cort. El lunes, el número dos de Armengol, Iago Negueruela, señalaba que no pondrían "líneas rojas" para pactar con sus socios.

En la misma línea, la presidenta del Govern, Francina Armengol, señalaba ayer en su entrevista en IB3 Ràdio que es "consciente de la realidad del arco parlamentario".

"Tendremos en cuenta la realidad del arco parlamentario que ha resultado de las pasadas elecciones autonómicas", expresó la líder socialista, antes de insistir en que "liderará una negociación" en la que "hablará con todos los partidos que tengan un proyecto de izquierdas", descartando, como ya hizo durante la campaña, cualquier posible pacto con Ciudadanos en el archipiélago.