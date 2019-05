El PSOE se perfila al frente del Govern, del Consell y de Cort en el nuevo Pacto

Los resultados ni siquiera dan lugar a discusión. La amplia victoria del PSOE en Balears, en Mallorca y en Palma y la pérdida de peso de Més y de Podemos disipan toda duda sobre el reparto de instituciones para firmar un nuevo pacto de izquierdas en las islas. El PSOE tendrá la presidencia del Govern, del Consell y la alcaldía de Palma durante cuatro años.

Las negociaciones todavía no han empezado. De hecho, los partidos aún analizan y diseccionan sus resultados. Pero el claro protagonismo de los socialistas en la nueva victoria de la izquierda y, especialmente, el desplome de Més y Podemos, despejan el camino a Francina Armengol, a Catalina Cladera y a José Hila para estar al frente de las principales instituciones de las islas ante unos socios que no desperdiciarán energías en pelear por las presidencias ni tampoco por Cort.

Desde las filas socialistas sacan una conclusión clara: las urnas han dicho que debe haber una mayoría de izquierdas y que quien debe liderar esa mayoría es el PSOE. Si en 2015 cedieron la presidencia del Consell y dos años de la alcaldía de Palma por la presión de Més y Podemos que, en aquel momento, juntos sumaban más que los socialistas, en esta ocasión entienden que les corresponde liderar las tres instituciones. Así se expresan voces relevantes del engranaje socialista.

No obstante, según estas fuentes, tampoco forzarán y esperarán a que el reparto caiga por sus propio peso. Para ello, esperarán a que Més y Podemos digieran los resultados del domingo y asuman su nuevo papel en el escenario, explican desde las filas socialistas. Prueba de ello fue la comparecencia de ayer del número dos de Armengol, Iago Negueruela. "No establecemos ni líneas rojas ni renunciamos a nada. Todavía no nos hemos sentado con nadie a negociar", se ciñó Negueruela.

Sin embargo, no parece que Més vaya a necesitar demasiado tiempo para ello. Los ecosoberanistas evitan enseñar sus cartas, pero voces de la formación coinciden en que con cuatro consellers insulares a diez o tres concejales a nueve no pueden pelear por liderar ni Consell ni Cort, que corresponderán a Catalina Cladera y a José Hila, respectivamente.



Ensenyat pide "pluralidad"



La candidata de Més al Consell, Bel Busquets, era la primera ayer en admitir la "debilidad" de Més en la nueva mayoría de izquierdas. "De manera histórica se podrá reeditar un nuevo pacto de izquierdas aunque nos deja con cierta debilidad", no tardaba en conceder la coordinadora de Més en la comparecencia de los ecosoberanistas de balance del 26M.

En la misma línea, si el alcalde de Palma, Antoni Noguera, avisaba el domingo que sus tres concejales no serían "gratuitos", ayer aseguraba que no reivindicará tener la alcaldía, como se puede leer en la entrevista al candidato de Més que publica hoy este diario.

Por su parte, el candidato socialista, José Hila, se mantiene, tal y como manifestó durante la campaña, en que con la mayoría de la izquierda y siendo primera fuerza debe ser alcalde los cuatro años.

No obstante, más allá de presidencia del Consell y Cort, queda mucho que negociar. "Los últimos cuatro años ha habido gobiernos plurales y esta pluralidad sigue existiendo", avisó ayer el candidato de Més al Consell, Miquel Ensenyat, recordando que "el PSOE ha sacado buenos resultados pero todavía le falta bastante para llegar a la mayoría absoluta". Con todo, su número dos, Fina Santiago concedía que "la gente ha dicho que quiere un gobierno de izquierdas y Més facilitará ese gobierno".

Por su parte, Podemos negociará su entrada en el Govern, pero, sin la presión de Més, tampoco podrá liderar ninguna institución. "Queda saber qué papel quiere el PSIB que juguemos en el Govern", se limitaba a declarar ayer al respecto, el candidato del partido, Juan Pedro Yllanes, en IB3 Ràdio.