Las patronales valoran que Gobiernos central y autonómico tengan el mismo color

Los sindicatos UGT y CC OO no ocultan su satisfacción ante los resultados que las elecciones han dejado en Balears, mientras que las patronales prefieren no pronunciarse y adoptan una posición expectante ante las medidas que los previsibles Ejecutivos progresistas van a adoptar en las islas, aunque en la mayoría de los casos la petición se centra en que se garantice estabilidad jurídica y de que no se gobierne de espaldas a las patronales.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT en las islas, José Luis García y Alejandro Texías respectivamente, se declaran satisfechos ante la posibilidad de reeditar los pactos de izquierdas en el Govern, el Consell de Mallorca y el ayuntamiento de Palma, y recuerdan que en esta ocasión ambas organizaciones se posicionaron claramente en favor del voto progresista.

Pero ambos presentan también sus reivindicaciones, que en buena medida pasan por una mayor diversificación de la economía balear, tanto en el ámbito turístico como en el relacionado con la lucha contra el cambio climático, con el fin de generar un empleo de mayor calidad y para todo el año.

Más cauta es la valoración de las patronales, más allá de felicitar a los socialistas por sus victorias. Pero hay un punto en el que coinciden los presidentes de CAEB y de PIMEM, Carmen Planas y Jordi Mora respectivamente, y es en la oportunidad que se abre al tener previsiblemente durante los próximos cuatro años un Gobierno central y otro autonómico del mismo color político, a la hora de conseguir un régimen especial y una financiación autonómica que permitan mejorar la situación del archipiélago y compensar la desventaja de la insularidad para las empresas.

Mora pone en valor la estabilidad política que esta situación puede conllevar, aunque Planas reclama sensibilidad frente a la ralentización económica que comienza a registrarse. Respecto a las asociaciones sectoriales, los presidentes de las de comercio, Toni Gayà de Afedeco y Antoni Fuster de Pimeco, subrayan la necesidad de que de una vez por todas se impulsen iniciativas destinadas a reforzar al sector tradicional, como la puesta en marcha de los centros urbanos a cielo abierto o erradicar la venta ilegal. Pero además, Gayà reclama que se escuche más a las organizaciones empresariales y que "nos dejen ayudarles".

Seguridad jurídica

El presidente de la asociación de promotores inmobiliarios, Luis Martín, es uno de los que pide seguridad jurídica, al igual que el impulso de medidas para abaratar la vivienda, a la vista del "fracaso" de las políticas desarrolladas durante los últimos años. Para ello, reivindica que se escuchen las propuestas empresariales.

El presidente de la asociación de restauración de Mallorca, Alfonso Robledo, reclama un impulso en la formación de los trabajadores de su sector y en la lucha contra la competencia desleal, y reconoce sus preferencias por depender de un conseller del PSOE frente a otras opciones.