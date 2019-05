Borrell: "España aspira a un importante papel en las instituciones de la UE"

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, que ha ganado las elecciones europeas que se celebraron el domingo, encabezando la lista del PSOE, visitó ayer Palma para inaugurar unas jornadas internacionales sobre escuelas seguras. Su visita a Mallorca se convirtió en la primera ocasión que se manifestaba tras su aplastante victoria en las elecciones europeas. Borrell se mostró satisfecho por el alto nivel de participación de estos comicios, rompiendo la tendencia a la baja que se había producido en las últimas convocatorias. Ante la pregunta de si podría ocupar algún cargo de máxima representación en Europa, el político socialista aseguró que "España siempre aspira a tener un papel importante dentro de las instituciones europeas".

Analizando los resultados obtenidos, el ministro en funciones aseguró que la próxima legislatura el parlamento europeo estará fraccionado con diferentes partidos políticos, sin que se haya producido una mayoría de las formaciones de centro izquierda. Recordó, sin embargo, que las fuerzas antieuropeístas que se han presentado a estos comicios no representan ni siquiera el 25 por ciento de la cámara.



Puigdemont



El político catalán no se mostró especialmente preocupado por la presencia de un partido como Vox, que por primera vez consigue representación en las instituciones europeas. Recordó que en el parlamento de la UE ya existen otros partidos parecidos a la formación que lidera Abascal. También se le preguntó sobre la posibilidad de que Puigdemont pueda acceder al acta de parlamentario europeo, tras conseguir un escaño. Dijo que no conocía al detalle el sistema que impone el Parlamento europeo para recoger el acta de diputado y si podría obligar al expresidente catalán a viajar a España para recogerla. Borrell reconoció que no tenía ninguna noticia de la decisión del Rey Emérito de abandonar la vida pública.