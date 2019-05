Una triunfante Armengol promete "no defraudar" a los ciudadanos

La líder del PSIB y presidenta en funciones del Govern, Francina Armengol", lanzó ayer por la noche su primer compromiso tras la "histórica victoria" de los socialistas de Balears: "No defraudaremos a los ciudadanos". Casi a la 1 de la madrugada Armengol compareció ante los medios de comunicación en la sede del partido escoltada por los cabezas de lista al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma, Catalina Cladera y José Hila, y la eurodiputada electa Alicia Homs, rodeados de los principales cargos socialistas.



El PSIB, por primera vez en su historia, se ha convertido en el partido más votado de la Comunidad Autónoma con unos resultados que, sumados a los de Més y Podemos, permitirán que el Pacto de progreso gobierne también por primera vez ocho años seguidos. La presidenta en funciones dio por hecho que, en la reedición del pacto para esta legislatura, continuará como inquilina del Consolat de Mar, aunque no quiso concretar cómo enfocará las negociaciones.



"Es aún muy pronto para hablar de pactos, pero es evidente que la izquierda puede revalidar (el Govern) y que los ciudadanos, a la hora de avanzar o retroceder 40 años, lo han tenido claro", resaltó Armengol dando por hecho que se alcanzará un acuerdo. "Llamaremos a todos y empezaremos a hablar sobre líneeas políticas", se limitó a decir respecto a las negociaciones en referencia a Podemos y Més. No obstante, resaltó que "la izquierda suma más de la mayoría absoluta" por lo que el próximo Govern estará "comprometido" con las políticas para "la ciudadanía".



Con la mirada puesta en la reedición del Pacto, Armengol fue clara al resaltar su "felicidad" por los resultados de estos comicios. "Tenía dos sueños, ganar las elecciones y que podamos gobernar ocho años más para consolidar las políticas de cambio", resaltó sin perder la sonrisa en una comparecencia que fue interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de sus compañeros de filas.



La sombra en el veredicto de las urnas ha sido, para la secretaria general socialista, la entrada de Vox en el Parlament, Consell, Ayuntamiento de Palma y otros municipios. "Es una pena que tenga apoyo electoral para estar en las instituciones públicas. En democracia, según qué discursos y propuestas casan poco con una democracia moderna del siglo XXI, pero es lo que han decidido los ciudadanos", afirmó en referencia al partido de la ultraderecha.



En todo caso, insistió en que lo relevante de estos comicios es que el PSIB se haya colocado como el partido más votado de Balears, superando al PP, y que las urnas hayan decretado la continuidad del Pacto de Progreso. "Hemos ganado por primera vez y podemos reeditar un Govern que ha cambiado las cosas a mejor y era muy importante que los ciudadanos votaran por la sanidad y la educación públicas, la movilidad o la política medioambiental", dijo la líder del PSIB considerando que los resultados electorales avalan la gestión de su Ejecutivo en esta legislatura.Añadió que el veredicto de los ciudadanos con sus votos ha sido el de "dar continuidad" a esta gestión y "huir de la crispación".

"Es un momento de mucha felicidad, ilusión y responsabilidad",concluyó Armengol asegurando que es "consciente del reto" de gobernar la Comunidad Autónoma otros cuatro años para "consolidar las políticas iniciadas en 2015 e impulsar muchas nuevas".



Cladera: "El triunfo del PSIB consolida el cambio"

Análisis por Marisa Goñi Primera fuerza con segunda parte Por primera vez desde la transición, los socialistas se imponen como primera fuerza política de Balears en las elecciones autonómicas y la izquierda podrá tener una segunda legislatura consecutiva. ¿Inercia del triunfo de Pedro Sánchez en las generales o mérito propio? Seguramente, todo habrá sumado, esa sensación de reválida del 28A y la constatación de que las islas no solo no han sucumbido a cuatro años de gobierno de izquierdas, sino que en algunos aspectos se han colocado en la vanguardia política y han marcado tendencia. Francina Armengol, la primera mujer presidenta de Balears, se ha impuesto con rotundidad sobre sus adversarios populares, aquellos que hace ocho años aglutinaban el 46% de los votos y que parecían inalcanzables. Pero también se ha impuesto sobre sus socios, que han salido maltrechos respecto a anteriores comicios y pueden tener la tentación -o la obligación- de marcar más perfil propio en la nueva singladura.

Catalina Cladera, candidata socialista a la presidencia del Consell de Mallorca, calificó al igual que Armengol de "histórica" la victoria del PSIB y resaltó los buenos resultados "en muchos municipios" de la isla. "El proyecto socialista consolida el cambio y con ocho años de gobierno de progreso cambiará definitivamente el rumbo de esta tierra", afirmó Cladera. Alícia Oms, elegida en estos comicios eurodiputada, resaltó por su parte que los ciudadanos de Balears "han demostrado una vez más que creen en el proyecto europeo", que "irá encaminado a una Europa más social y más justa" con la victoria electoral del PSOE en las elecciones al Parlamento europeo.