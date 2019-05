El triomf dels regidors discrets

L'any 1979, fa tot just quaranta anys, Ramon Aguiló accedí a la batlia de Palma gràcies a un primer pacte de progrés que no va necessitar en les dues legislatures posteriors per a revalidar el càrrec. El PSIB segueix lluny d'igualar aquella gesta, però des d'aleshores l'esquerra no havia aconseguit encadenar dues victòries consecutives. Descartats Més i Podem, que perden dos regidors per hom i al voltant d'un 5% dels vots, el mèrit cal atribuir-lo al PSIB de José Hila, un candidat que, tot i no despertar cap tipus d'entusiasme, ha estat capaç d'igualar els anteriors resultats del PP. Es fa difícil imaginar que Francina Armengol, com a contrapartida dels pactes a la resta d'institucions, pugui exigir a Hila que cedeixi la batlia a Jarabo o a Noguera, ni que sigui durant unes hores.

La fotografia amb què UP decidí il·lustrar el dia de reflexió d'Alberto Jarabo -en bata i descambuixat- no constituïa només una nova frivolitat del personatge, sinó una metàfora vivent de la campanya de Podem durant aquestes eleccions. A l'extrem oposat, la campanya de Més -que ha portat el meme a una nova dimensió amb l'automeme- ha acabat per cremar els seus protagonistes. El cas més notable és justament el de Noguera, que es va autoproclamar Robin Hood de Palma després d'haver tengut la valentia de prohibir el lloguer turístic a la ciutat. Lamentablement per a ell, tant el títol de Robin Hood com el de batle el concedeixen els ciutadans, que sembla que no han avalat el deliri. L'advertència durant la roda de premsa d'ahir de què els tres regidors obtinguts no seran gratuïts fa pensar que la digestió no serà pesada.

El dia que Mateu Isern va decidir concórrer novament a les eleccions encara no sabia que hauria de competir amb Fulgencio Coll com a candidat per Vox. Els resultats demostren que els temors que l'envaïren desprès de saber-ho eren fonamentats, ja que Coll aconsegueix ni més ni manco que el mateix nombre de regidors que el partit d'extrema dreta ha aconseguit a Madrid. Tenint en compte que poc menys de 10.000 vots separen les tres dretes, la batalla per l'hegemonia es desplegarà per terra, mar i aire. En aquest terreny Coll partirà amb clar avantatge i és probable que Isern deserti, com ja va fer després de les anteriors eleccions. En canvi, l'aptitud per a la lluita de la nova regidora de Cs, Eva Pomar, és de moment un misteri. Mentrestant, que un partit amb pretensions de fer el sorpasso al PP sigui superat per Vox constitueix un fracàs sense pal·liatius.

Fa quaranta anys, Palma i Espanya estaven fetes d'incertesa i somnis. També una Unió Europea que, d'ençà de la crisi de 2008, ha enterrat els somnis de molts i ha ressuscitat una incertesa contra la qual el nacionalpopulisme s'ha postulat com a remei miraculós. Exercir ahir de manera simultània el dret a vot sobre dos poders tan distants com l'europeu i el municipal va ser l'encarnació del xoc entre la tecnocràcia i el poder més immediat que els ciutadans tenim a l'abast.

Aquesta dicotomia explica algunes de les limitacions legislatives i de les incapacitats executives que han patit ciutats com Palma en els darrers anys. De la manera com sigui resolta en dependrà el futur de Palma, d'Europa i de la pròpia democràcia. El greu problema d'accès a l'habitatge que pateixen cada cop més ciutadans i que tots els partits, sense excepció, han destacat durant la campanya pot ser un bon principi.