Alegría por la victoria progresista, pero con caras largas en Podemos

Una sensación agridulce revoloteaba ayer en la sede de Unidas Podemos. Agria por la caída que ha experimentado la formación morada, que ha perdido cuatro diputados, al pasar de diez en las elecciones autonómicas de 2015 a los seis que obtuvo anoche. Y al mismo tiempo dulce por enfrentarse a "un momento histórico", al lograrse por primera vez dos legislaturas seguidas de fuerzas progresitas.

El equipo de Unidas Podemos, comandado por el candidato autonómico, Juan Pedro Yllanes, y la secretaria de Podemos Illes Balears, Mae de la Concha, compareció al completo para, en primer lugar, destacar que habían llamado a la socialista Francina Armengol, la gran ganadora de la noche, para felicitarla.

Sobre el escenario que montaron en el parque Can Simonet, frente a su sede de la calle Joan d'Àustria, en el barrio de Camp Redó, hicieron su primera valoración pasada la una de la madrugada y con la suerte ya echada. Como apuntó De la Concha, va a ser posible seguir cuatro años con gobiernos progresistas y terminar proyectos iniciados en la pasada legislatura. Juan Pedro Yllanes reconocía que los resultados del 26M "no son los que esperábamos", pero resaltó que Unidas Podemos es "la garantía progresista", porque sin ellos "no hay Govern de izquierdas que valga".

Lo mejor de todo, dijo Yllanes, es que Balears enfrenta a partir de ahora "un momento histórico" y se van a poder seguir haciendo políticas progresistas, eso sí, advirtió, "con Unidas Podemos dentro del Govern y obligando al PSOE a dar un pasito más".



Plantar cara al bipartidismo



"Las emociones –subrayó el diputado electo Yllanes– no han hecho más que empezar" y en la nueva legislatura los morados van "plantar cara al bipartidismo".

Antes de Juan Pedro Yllanes fue un enérgico Juanjo Martínez, secretario general de Esquerra Unida Illes Balears, el que admitía ver "muchas caras largas" frente a él –la verdad es que los militantes y simpatizantes que acompañaron a los morados anoche no fueron muchos–. No obstante, alertaba Martínez, lo "que hay que pensar es que somos claves en esta legislatura"; se han convertido en la tercera fuerza política en el archipiélago y "sin nosotros", recalcó, el PSIB-PSOE no podrá formar Govern.

El coordinador de EU Balears también destacaba eufórico que ayer se hizo "historia" por haber derrotado a la derecha y por los ocho años de Govern de izquierdas que va a tener la comunidad. "No tenemos miedo a la derecha", advirtió y celebró a voz viva que Esquerra Unida vuelve al Parlament después de haber estado en el ostracismo.

Mientras, la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, hizo hincapié en que harán presentes "las políticas feministas" en las instituciones de las islas. Ribot también reconocía que tienen "un panorama bastante complicado" porque la extrema derecha ha surgido con fuerza.

Alberto Jarabo, candidato municipal, cerró la rueda de valoraciones coincidiendo en destacar que anoche se hizo historia.

En la sede de Unidas Podemos se vivió una noche de contención. El equipo morado siguió con un proyector en la pared los resultados. No hubo fiesta final, poco a poco fueron dejando la sede.