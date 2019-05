Primeras reacciones de los partidos a los sondeos

Los candidatos del PSOE, la fuerza más votada en las diferentes instituciones, según el sondeo de IB3, esperan los resultados oficiales en su sede. Allí están reunidos Francina Armengol, Catalina Cladera y José Hila, aunque de momento, el único que ha hecho declaraciones ha sido Iago Negueruela. El portavoz del partido confía en que tras una campaña en positivo y una buena gestión, tendrán "buenos resultados".

También en su sede están los candidatos del PP al Govern, Biel Company, y al Ayuntamiento de Palma, Mateo Isern, quienes seguirán desde allí el escrutinio. Antes ya habían llegado el candidato al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la candidata al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, además del secretario general del PP en Baleares, Toni Fuster, quien ha asegurado que la noche "irá mucho mejor de lo que dice el sondeo". Los dirigentes están en una sala aparte, sin contacto directo con la prensa.

Todo el equipo de Unidas Podemos espera en su sede del Camp Redó, "contentos" a pesar de la caída de escaños que les da el sondeo de IB3. Juan Pedro Yllanes, candidato al Parlament, y Alberto Jarabo, candidato a Cort, han aliviado su espera viendo el partido del Atlético Baleares. Todos juntos han posado para una foto de familia, a la espera de ver qué resultados consiguen.

Més se ha instalado en el centro cultural de Can Alcover de Palma, donde los responsables del partido siguen el escrutinio a través de las pantallas. La primera en llegar ha sido Fina Santiago, la número 2 al Parlament, seguida por Guillem Balboa, número 2 al Consell. Más tarde ha llegado el candidato de la formación ecosoberanista a las autonómicas, Miquel Ensenyat, y la candidata al Consell de Mallorca, Bel Busquets, así como el candidato a la alcaldía de Palma, Antoni Noguera, poco antes del cierre de los colegios. "Parece que esta vez habrá para gobernar ocho años seguidos", ha asegurado Fina Santiago al trascender los resultados de los primeros sondeos.



El Auditórium vuelve a ser el cuartel general de Vox, donde disponen de dos salas separadas, una para la prensa y otra para militantes y dirigentes. Sergio Rodríguez, secretario general del partido, ha valorado positivamente los sondeos de IB3 que dan a la fuerza ultra de derechas entre tres y cuatro diputados en el Parlament y varios concejales en Palma, aunque ha llamado a la prudencia al tratarse de encuestas.

Ciudadanos ha escogido el hotel UR Avenida para esta noche electoral. De momento, no han valorado los sondeos. Su diputado nacional Joan Mesquida ha lamentado que en esta jornada de elecciones no se haya podido garantizar el secreto del voto, en referencia a la imposibilidad de colocar todas las papeletas dentro de las cabinas. "Es un país democrático como es España no puede dar la imagen que hemos dado, al no poder garantizar el secreto del voto que tienen todos los ciudadanos", ha manifestado.

Otro hotel, el Protur Naisa ha sido el elegido por El Pi para conocer los resultados electorales. El candidato al Consell, Antoni Amengual, ha pedido prudencia ante los sondeos publicados, porque "las encuestas no son buenas compañeras de El Pi. Nos da 2 o 3 diputados, eso significaría que aguantamos".

