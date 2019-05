Mi primera vez en las urnas

Los jóvenes más tiernos "no suelen venir a votar hasta después de comer", advierte un apoderado en el Instituto Madina Mayurqa frente al Parc de Ses Fonts. "Muchos han salido la noche anterior de fiesta", argumenta. Poco a poco, a medida que la hora de comer se acerca, van entrando en el colegio electoral. Este diario ha hablado esta mañana con cinco estudiantes y trabajadores de menos de 20 años que se han estrenado frente a las urnas para elegir a los representantes de las instituciones más cercanas y las europeas.

Toni Campins tiene 18, cursa primero de Derecho y trabaja en carpintería metálica. "Me gusta mucho la política. En los dos últimos años mi interés ha ido creciendo: miro vídeos, internet y debato mucho con mis compañeros de clase y de atletismo". "He votado a Podemos en las municipales, autonómicas e insulares. En las europeas, a Puigdemont", desvela. "Para nuestra generación creo que es muy importante que se promueva un trabajo de calidad, que no sea precario". También aboga por un pacto de estado en educación.

Alejandro Arcos tiene 19 años. Se le dibuja una sonrisa en el rostro mientras mantiene las papeletas cerradas en la mano. Trabaja como transportista. "Voto izquierdas", confiesa. Prefiere mantener en el anonimato las siglas que contienen sus sobres. "Me preocupa la economía y las familias. A mí me gustan los partidos que ayudan a la gente que lo pasa peor, que está en precario y sin trabajo", explica.

Victoria González tiene 21. Estudia Matemáticas y cuando puede hace de relaciones públicas. "He votado al PP. Me preocupa mucho el tema económico y la educación. Pienso que en la universidad debería haber profesores más cualificados".

Paula Seguí tiene 18. Es estudiante de segundo de Bachillerato y le gustaría cursar Diseño gráfico. "Me he informado mucho", asegura en la cancha de baloncesto del instituto, donde están colocadas las mesas electorales. Ha optado por los socialistas. "Me preocupan mucho los temas sociales: la vivienda, el trabajo o el feminismo", afirma.

Juan Castellet ha acabado Bachillerato y trabaja como socorrista. Tiene 19 años y quiere estudiar Historia. Ha votado a Vox. "Los jóvenes hemos de decir la nuestra. Yo quiero participar y poder decir qué partido quiero que gobierne en la autonomía y en el ayuntamiento", sostiene. "Me he fijado mucho en el tema lingüístico e identitario: somos españoles y no catalanes. Y creo que hay que ayudar y proteger más a la gente que es de aquí", apunta.