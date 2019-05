Company eclipsa las votaciones anunciando que será abuelo

No es habitual que un candidato se diga ganador antes de conocer los resultados. Mucho menos, antes de ni siquiera haberse cerrado las urnas. Pero el "yo ya he ganado" que ha pronunciado el candidato del PP al Govern, Biel Company, no era en clave política. El popular ha compartido tras votar que pronto será por primera vez abuelo. Un anuncio con el que, entre llamadas a la participación, ha eclipsado hoy el voto de los candidatos en Baleares.

"Hoy yo ya he ganado, porque mi hija me acaba de decir que me hará abuelo, así que ya estoy contento", ha celebrado el líder popular, que ha votado acompañado de su hija y que, al margen del feliz anuncio de su primer nieto, ha pedido a los ciudadanos "que cuando tomen una decisión hay que pensarlo bien".

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha votado a las 10 horas en el colegio Sant Felip Neri del centro de Palma y ha llamado a "una movilización masiva" y a que "la gente vote con ganas e ilusión". "Hay que votar hoy para no lamentarse mañana", ha asegurado el candidato de Més al Parlament, Miquel Ensenyat, tras votar a las 11h.

A la misma hora, ha votado en sa Pobla el candidato de El Pi, Jaume Font, que ha asegurado "tener la percepción que será un día maravilloso para El Pi".

El candidato autonómico más madrugador en votar ha sido el candidato de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, que poco después de las 9.00 horas ha votado en el barrio de l'Horta de Sóller, mientras que el último en hacerlo, pasado el medio día ha sido el de Podemos, Juan Pedro Yllanes, en Cala Nova. A media mañana ha votado el candidato de Vox, Jorge Campos.



Bel Busquets, la última candidata en votar

El más madrugador en el caso del Consell ha sido Llorenç Galmés, que ha acudido a votar con su mujer y sus hijos en Santanyí. La última de los candidatos insulares en votar, cerca de las 13 horas ha sido la vicepresidenta del Govern y candidata de Més, Bel Busquets. Antes de las diez había votado la candidata de El Pi, Xisca Mora, y la han seguido el candidato de Vox, Pedro Bestard; la socialista Catalina Cladera; de Cs, Beatriz Camiña; y de Podemos, Aurora Ribot.

Especialmente madrugadores han sido los candidatos al ayuntamiento de Palma. Antes de las diez ya había votado el actual alcalde Antoni Noguera, su predecesor y socio de gobierno, el socialista José Hila, y el candidato de Vox, Fulgencio Coll. Les han seguido la candidata de Ciudadanos, Eva Pomar; el de Podemos, Alberto Jarabo, en compañía de sus hijos y el candidato del PP, Mateu Isern. "Quien debe hablar hoy no son los políticos, son los ciudadanos", ha pronunciado el popular. Mientras, el más rezagado en votar ha sido de El Pi, Josep Melià.