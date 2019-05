Ciudadanos denuncia que no se haya podido asegurar el secreto del voto

El diputado nacional de Ciudadanos, Joan Mesquida, ha realizado las primeras declaraciones y ha lamentado, por un lado, la baja participación que ha tenido la jornada de hoy, basándose en los datos facilitados a las seis de la tarde, y que por primera vez en democracia que no se ha podido garantizar el secreto del voto, al no haber sitio en las cabinas para colocar todas las papeletas de los partidos que se presentaban a las elecciones. "Es un país democrático como es España no puede dar la imagen que hemos dado, al no poder garantizar el secreto del voto que tienen todos los ciudadanos". Mesquida ha señalado que su partido había denunciado esta situación.

Sobre la participación, que según los datos facilitados a las seis de la tarde, había descendido en 2.8 puntos, situando a Baleares como una de las comunidades donde menos gente ha acudido a bajar. "No se si esta baja participación beneficia o perjudica a Ciudadanos, aunque no es una buena noticia", señaló Mesquida, que tiene previsto seguir el resultado de las votaciones en un hotel de Palma.

Sobre los sondeos, prefirió no realizar ningún tipo de valoración.