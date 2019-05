Pérez-Ribas y Galmés, los candidatos más madrugadores

Los candidatos de Baleares de los diferentes partidos ya están votando en sus respectivos colegios electorales. El más madrugador ha sido el candidato de Ciudadanos (Cs) al Parlament, Marc Pérez-Ribas, que ha votado en l'Horta, en Sóller cerca de las 9.15 horas. Casi a la misma hora, votaba en Santanyí acompañado de su mujer y sus hijos, el candidato del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Según las previsión, a las 10.00 horas, el número 5 de Cs al Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, votará en el CEIP Ses Cases Noves de Marratxí. A la misma hora pero en el CEIP Jafudà Cresques votará la candidata de Cs al Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, mientras que la cabeza de lista de la formación naranja al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, votará a las 11.00 horas en el CEIP Aina Moll de Palma.

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Rosa Estarás, votará a las 09.45 horas en el casal de barrio Es Jonquet de Palma y el candidato 'popular' al Parlament. Biel Company, estará a las 10.30 horas en el colegio Sagrado Corazón de Palma para votar. Por último, el candidato del PP al Ayuntamiento de Palma, Mateo Isern, irá a votar a las 11.15 horas al colegio Santísima Trinidad de Palma.

Por su parte, la presidenta del Govern y candidata del PSIB a la reelección, Francina Armengol, irá a votar a las 10.00 horas al colegio Sant Felip Neri de Palma, derecho que la candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ejercerá a las 11.00 horas en el centro de cultura Es Rafal de Sa Pobla. Por su parte, el candidato del PSIB al Ayuntamiento de Palma, José Hilá, irá a votar a las 09.30 horas al colegio de Es Vivero de Palma, mientras que la candidata del PSIB al Parlamento Europeo, Alícia Homs, votará en el CEIP Es Molinar de Palma a las 11.30 horas.

Desde MÉS per Mallorca, el candidato de MÉS per Palma - Estimam Palma a Cort, Antoni Noguera, será el primero de la formación ecosoberanista en votar en el colegio Son Canals a las 09.15 horas, mientras el candidato al Parlament, Miquel Ensenyat, votará a las 11.00 horas en el Centro de Día de Esporles. Por su parte, la candidata de MÉS per Mallorca al Consell, Bel Busquets, acudirá a las 12.00 horas al Casal Pere Capellà de Algaida para votar.

En las filas de Vox, el primero en ir a votar será el candidato al Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, quien lo hará en Cort a las 09.30 horas. Su compañero candidato al Parlamento Europeo, Juan Nigorra, votará a las 10.00 horas en el CEIP Ses Rotes Velles de Calvià, mientras que el candidato al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, votará a las 10.30 horas en la Escuela Costa y Llobera de Pórtol. Por su parte, el cabeza de lista de Vox al Parlament, Jorge Campos, será el último de los candidatos de la formación en ejercer su derecho a voto a las 11.30 horas en el IES Archiduque Luis Salvador de Palma.

La agenda de los candidatos de El PI - Proposta per les Illes empieza a las 09.45 horas, cuando la candidata al Consell de Mallorca, Xisca Mora, vote en la Sala Polivalente de Porreres. A partir de las 11.00 horas, será el turno del candidato al Parlament, Jaume Font, que ejercerá su derecho a voto en el Museo de Can Planas de Sa Pobla. Media hora más tarde, a las 11.30 horas, votará la candidata de El PI en la coalición CEUS al Parlamento Europeo, Maria del Mar Llaneres, en la escuela Na Caragol de Artà, mientras el candidato al Ayuntamiento de Palma, Josep Melià, votará en Cort a las 12.00 horas.

Finalmente, en Unidas Podemos, la primera en votar será la candidata al Consell de Malloca, Aurora Ribot, que lo hará en la entidad local menor de Palmanyola a las 10.00 horas. Una hora más tarde, a las 11.00 horas, lo hará su compañero candidato al Ayuntamiento de Palma, Alberto Jarabo, en s'Escorxador de Palma mientras que el candidato de Unidas Podemos al Parlament, Juan Pedro Yllanes, ejercerá su derecho a voto a las 12.00 horas en el Club Náutico de Calanova.