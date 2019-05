Armengol seguiría pese al desplome de Podemos y Més

La izquierda seguirá gobernando en Baleares. El Pacto de PSOE, Podemos y Més mantiene la mayoría con 32 diputados, principalmente gracias a la victoria de los socialistas, que por primera vez sería primera fuerza en las islas por delante del PP, que sigue en su hundimiento. Con más de el 40 por ciento de los votos escrutados que ya permite vislumbrar una tendencia, los 19 diputados socialistas salvarían el desplome de Podemos y Més, que se quedarían con 6 y 7 diputados, respectivamente. La subida de Ciudadanos de 2 a 6 y la entrada de Vox con 3 diputados, dejaría lejos una posible alianza de derechas. Los regionalistas de El Pi mantendrían sus 3 diputados pero no serían clave.

El PSOE ganaría por primera vez unas elecciones autonómicas en Baleares con 19 diputados, más el de su coalición con Gent per Formentera. Cuatro diputados más que en las elecciones de 2015 y que permiten salvar el actual pacto presidido por Francina Armengol, que no obstante pasaría a estas alturas de 34 a 32 diputados. La pérdida vendría por el desplome de Podemos y de Més. Mientras los podemitas caerían de los 10 diputados a 6, Més pasaría de 9 a 7. Los dos diputados los perdería en Mallorca, ya que Més per Menorca mantendría sus actuales tres parlamentarios.

En la derecha, el PP conservaría el liderazgo pero además de perder la primera fuerza pasaría de 20 a 14 diputados. Una caída que hace totalmente estéril la subida de Ciudadanos de 2 a 6 diputados -gracias a su entrada por Eivissa y Menorca- y la irrupción de Vox con 3 diputados que le darían grupo parlamentario propio. Una alianza de las tres derechas no superaría con el actual procentaje escrutado los 24 diputados. Hasta hoy PP y C's sumaban 22.

Finalmente quedaría El Pi que conservaría sus tres actuales diputados, los tres en Mallorca, pero otra vez se quedaría sin volver a ser clave ni tener posibilidad de influir en la mayoría en el Parlament.

