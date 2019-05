Cierre de campaña: Hubo fiesta de milagro

En general, qué mal cuidan la música las campañas electorales. A medida que el trap o el indie español avanzan sin complejos y más cambia el mundo, más insiste la política en seguir siendo la misma y sobre todo en seguir sonando igual (de mal). Que alguien ponga en marcha ya un change.org para que dejen de sonar los hits de los ochenta, los pasodobles o la electrónica de los noventa.

Como no hay regla sin excepciones, Més per Mallorca exhibió mejor gusto con Mario e Marini: swing, ese género musical eléctrico, vivaz y contagioso. Una opción digna, pero no del todo arriesgada. Este safari estaba ávido por inmortalizar descamisado al candidato Miquel Ensenyat, descoyuntándose la cadera, o a Fina Santiago a lo Ginger Rogers, pero nada. A Mésflix no le van los musicales. En esta campaña, entregados a la experiencia dancística sólo ha habido dos hombres: Jorge Campos en Binicomprat o Biel Company en las casas regionales.

Los que empezaron la fiesta temprano (a las 19 horas), como la formación ecosoberanista, se vieron forzados a cambiar de planes por la lluvia. De la plaza Santa Pagesa hubo traslado al bar La Tertulia. El despliegue decorativo se redujo finalmente a las alfabagueres. Cromatismo fundido a verde. Acto sencillo y cercano. Un centenar de asistentes. Picoteo de coca de trempó. En los discursos, destacable un Toni Noguera venido arriba: "Hemos hecho la mejor campaña de la historia en Palma. El domingo arrasaremos". (Inciso: Sánchez Ferlosio decía que los verdaderos líos empiezan cuando los líderes políticos se empeñan en no limitarse a hacer política y pretenden hacer historia). Aplausos. Agradecimientos y abrazos. "Me he cansado de ver mi cara por la calle", bromea el alcalde, huyendo de una imagen de narciso. Fina Santiago pide movilizar la izquierda "para que la derecha no gobierne". "Enviad guasaps, telegrams, llamad. Fageda ganó unas elecciones por muy pocos votos. Yo pensé en ese momento que tendría que haber cogido el teléfono e insistirle a la gente. Perder de mucho da pena; de poco, rabia".

Cuando sale Josep Ferrà, el cerebro de la estrategia electoral, se escuchan palmoteos y un "guapo" a grito pelado. En un aparte, ya con un cigarrillo en la mano, confiesa que "el acto final de campaña no tiene una historia [Ferrà le da un relato a todo, hasta al cigarrillo que se fuma]. Es un gracias, gracias, gracias". Negritas que echarse a la crónica: Rafael Polonio, Marcos Augusto, Francisca Niell, Miquel Àngel Barceló, Álex Segura, Llorenç Carrió, Pilar Arnau, Carles Gonyalons, Kika, Coll, Rosa Cursach o Sebastià Sansó, entre otros.

En la fiesta de Ciudadanos degustan paella y pescados rebozados. Unos 70 afiliados y simpatizantes apoyan a los candidatos Marc Pérez-Ribas, Beatriz Camiña y Eva Pomar. Pero la estrella invitada es Joan Mesquida. Es una celebración poco voluminosa, con música enlatada (aquí suenan los 90) y con conversaciones en algún corrillo sobre yates. Más elementos de fiesta que de mitin. "Acabaremos con la falta de vivienda, la corrupción política, las listas de espera en sanidad y el adoctrinamiento en las aulas", sostiene el empresario solleric, líder de la formación. En la cena de los neoliberales, estuvo atendiendo y sirviendo la candidata de Actúa al Parlament, Martina Gual, también gerente del mercado gastronómico de s'Escorxador.

El PSIB-PSOE tiene fiesta en la calle de milagro. No hubo descarga pluvial. Hay escenario en la plaza Pere Garau. Sillas de plástico. Barra. Coca de verdura y bocadillos. Pantalla gigante. Aspecto de mitin. Globos y pancartas rojas sobre las del Pi (restos de un acto matutino). Francina Armengol, Catalina Cladera y José Hila se mezclan con el pueblo. Presencia de cámaras, hay que montar una historia: una vecina de la comunidad china le regala al candidato a la alcaldía una bolsa con rollitos de arroz envueltos en algas. Multiculturalidad fotogénica. Arrancan los parlamentos: "gracias, gracias, gracias". No hay ningún subidón. Una historia sin clímax. ¿Cansancio? Suenan grandes éxitos de los ochenta. Una banda de versiones en directo. Nadie ha hecho el change.org. Fiesta en el fragor de las consignas.

