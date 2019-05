Biel Company: "Ya estamos remontando, el votante del PP vuelve para evitar otro pacto de izquierdas"

Biel Company (Sant Joan, 1963) sabe que se la juega en estas elecciones. Su misión es que el PP vuelva a gobernar y no lo tendrá fácil, especialmente cuando deja claro que no piensa pactar con Vox para formar Govern. Se muestra optimista y asegura que los votantes que les dieron la espalda en las generales "están volviendo"

P ¿Confía en la remontada?

R Ya se está notando la remontada. Hemos subido del orden de seis puntos con respecto a las generales. Estamos trabajando para conseguir los votos necesarios para gobernar y recuperar a los votantes de centro derecha que en las generales se marcharon. Ellos saben que este PP es el de toda la vida, es la garantía para evitar otro pacto de izquierdas y para hacer una buena gestión.

P Se ha notado un giro estratégico en el PP desde el 28A. ¿La estrategia nacional no fue la adecuada?

R Manejábamos encuestas que el PSOE, con la avalancha nacional, nos superaba. Pero las mismas encuestas nos decían que después de las generales volvíamos a ser la fuerza mayoritaria en las islas. La ola del PSOE fue muy fuerte y Pedro Sánchez colocó estratégicamente las elecciones para activar el voto de la izquierda con el fantasma de Vox.

P ¿Aspira a reeditar un pacto como el de Andalucía?

R Aspiramos a gobernar desde la centralidad, la moderación y lejos de radicalismos. No nos moveremos de aquí, siempre aplicando nuestra experiencia.

P ¿Se refiere al radicalismo de Vox?

R Para mí son tan radicales los que les parece bien atentar contra la propiedad privada como aquellos que se quieren cargar el Estado de las autonomías. Tenemos claro el cómo debemos pactar, después de los resultados analizaremos con quién. El radicalismo no lo quiero en mi Govern, no me compensa.

P ¿Qué tres decisiones tomará el primer día si llega al Consolat?

R Dentro de los primeros 30 días presentaremos una rebaja de impuestos por valor de 195 millones. Recuperaremos la Ley Agraria del PP, la Ley del Suelo y parte de la Ley Turística que impulsamos la pasada legislatura. Son medidas para dar un nuevo impulso a nuestra economía, que en estos momentos está de capa caída. La ecotasa solo estará en temporada alta.

P ¿De dónde sacará el dinero?

R Gestionando mejor de lo que lo ha hecho Armengol. Sé que la izquierda no lo entiende, pero después de cada pacto nuestra Comunidad ha entrado en quiebra. Es factible bajar impuestos y ello genera dinamismo económico.

P Compensar la insularidad y un nuevo REB dependerá de Sánchez.

R El REB de Armengol es humo. No hay ni el presupuesto ni las medidas fiscales que había con Montoro. Se debe trabajar en dos líneas, una en Madrid y la otra en Bruselas. Es cierto que Sánchez estará en Madrid, pero no me asusta. Tuve discusiones con el ministro Arias Cañete y es amigo mío y del PP, pero siempre defenderemos los intereses de Balears.

P La ley Delgado que quieren recuperar no permitía el alquiler turístico en plurifamiliares.

R Permitiremos el alquiler turístico en suelo rústico y suelo rústico protegido. En plurifamiliares dejaremos que sean los ayuntamientos los que escojan su modelo priorizando la convivencia. Para ello modificaremos la Ley Turística del PP que generó una gran inversión. La regulación que ha hecho la izquierda acabará paralizada por los tribunales, ya que se basa en la prohibición.

P ¿Qué proponen en vivienda y en movilidad contra los atascos?

R Faltan 16.000 viviendas y según los promotores en unos años pueden construir 8.000 si se les facilitan las licencias y suelo urbano. Queremos viviendas para vivir, no para especular, de 150.000 ó 200.000 euros con ayudas para los jóvenes y avalando hipotecas que solo paguen 500 euros al mes. Fomentaremos viviendas para alquilar a precios asequibles. Todo ello sin gastar un euro público. Armengol ha dicho mentiras, no han hecho ni una vivienda en 4 años. En movilidad potenciaremos un transporte público rápido, rebajando precios y aumentando frecuencias. Arreglaremos las carreteras, el segundo cinturón, aparcamientos disuasorios en Palma... El metro llegará a Son Espases y recuerdo que el PSOE votó en contra de nuestra propuesta y ahora lo anuncian.

P ¿Si solo consigue 16-17 diputados dimitirá el día 26 por la noche?

R Estamos aquí para gobernar y recuerdo que Armengol es presidenta con 14 diputados. Hay que esperar a ver los resultados. Obviamente yo no tengo la presión de Armengol, que lleva 25 años en política y no ha hecho otra cosa. Yo tengo donde ir para ganarme la vida.

P ¿Le favorece que José Ramón Bauzá esté de campaña por Balears?

R No lo sé. Creo que a quien perjudica es al que no le queda otro remedio que pasearlo. Yo solo sé lo que han dicho la propia gente de Ciudadanos de Balears, que están incómodos con esta situación y los entiendo.

En corto



P ¿Tiene seguro médico?

R Sí.

P ¿Qué coche tiene?

R Un Audi Q3.

P ¿Utiliza el transporte público?

R No mucho, pero de vez en cuando sí que lo utilizo.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R Poco. Unos 10 euros, como máximo.

P ¿Una persona a la que admire?

R Mi padre.

P ¿Un defecto y una virtud?

R Defectos tengo muchos, pero no dedico el tiempo suficiente a la gente que vale la pena. La virtud es que soy trabajador.

P ¿Con quién no se tomaría nunca un café?

R Lo tomaría con cualquiera que sea buena gente, independientemente de su ideología.

P ¿Un personaje que le hubiera gustado conocer?

R Soy hombre de futbol: Cruyff, pero también Nelson Mandela.

P ¿Cómo es su casa?

R Una casa de pueblo.