Francina Armengol: "Pido un compromiso para parar un pacto de derecha y extrema derecha en Balears"

Se enfrenta a las urnas con el reto de lograr para su partido dos legislaturas al frente del Govern y, con la tendencia al alza de los socialistas, convertir al PSIB por primera vez en la historia democrática balear en el más votado de las islas. "Es mi sueño", admite la líder del PSIB. Para ello, el primer paso es que haya una elevada participación el 26M.

-En esta campaña sale como caballo ganador, pero en sus intervenciones advierte sobre el exceso de confianza.

-Soy realista. Digan lo que digan las encuestas, las urnas están vacías y hay que llenarlas el domingo. El 28 de abril lo logramos porque hubo una participación muy alta y pido un compromiso para que, ahora que hemos conseguido parar un pacto de derecha y extrema derecha en España, hacerlo también en Balears.

-¿Hay algo que podría torcer la reedición del Pacto si suman la mayoría?

-Como candidata del PSIB salimos a ganar y lograr una mayoría para gobernar de acuerdo a nuestro programa, que se resume en más derechos, crecimiento económico más redistributivo, más servicios publicos, libertades y mejor democracia. He gobernado desde el acuerdo y el diálogo con partidos que lo han hecho posible y con entidades sociales, sindicatos, agentes empresariales... No veo nada que pueda torcer ese Pacto.

-Si el PSOE es el partido más votado de la izquierda, ¿estaría dispuesta a renunciar a la presidencia del Govern para facilitar el Pacto si las urnas lo permiten?

-Lo lógico es que los pactos representen la voluntad de la ciudadanía. En este caso, si el PSOE fuera el más votado del Pacto, la voluntad de los ciudadanos sería que presidiera la Comunidad.

-El 28 de abril el PSOE fue la fuerza más votada en Balears. Si el domingo no lo es, ¿lo consideraría un fracaso personal?

- No. Cada elección es distinta y los ciudadanos saben lo que quieren en cada una. Nunca he extrapolado los comicios.

-¿Contra el PP vivía mejor?

-En absoluto. Son muchas las cosas que hemos podido cambiar a mejor y que con el PP no hubieran sido posibles.

-¿Y respecto a Madrid?

-Tampoco. En diez meses con un Gobierno socialista hemos batido récords que no hubiéramos conseguido con uno del PP. Y no porque aquí hubiera un Govern del Pacto y en Madrid uno del PP. Cuando gobernaron aquí y en Madrid aún fue peor, porque el Govern del PP nunca reclamó nada a Madrid. El Ejecutivo que he liderado ha sido muy reivindicativo y con el Gobierno socialista en Madrid ha ido a mejor.

-Se lo pregunto porque el Gobierno de Sánchez, estando en funciones, ha anunciado el recurso contra la ley de evaluación ambiental, ahora pone en duda la de residuos...

-Eso son cuestiones de competencias y el Gobierno central lo hace con muchas leyes. Es una cuestión muy técnica y mecánica, que normalmente arreglamos en comisiones bilaterales. A veces llegas a acuerdos y a veces no, pero no hay intencionalidad política en estos casos.

-¿No le decepcionó no llegar con Pedro Sánchez más lejos con el REB?

-Sin un Gobierno socialista en Madrid no hubiera salido adelante. En cuatro años he negociado intensamente con todos los gobiernos de España que ha habido y ha sido ahora cuando se ha logrado. La garantía del REB es votar al PSOE.

-¿Se arrepiente de algo en estos cuatro años?

-Soy autocrítica y siempre piensas que puedes hacer más. Dicho esto, desde la humildad pero también desde el convencimiento, las medidas en general que hemos adoptado son las adecuadas para Balears. Claro que nos hubiera gustado poder ir más rápido, pero no nos hemos equivocado en ninguna de las grandes decisiones, todo lo contrario.

-¿Qué asignatura queda pendiente?

-En esta legislatura hemos logrado girar todas las políticas para orientarlas hacia donde tienen que ir. Hemos empezado a diseñar lo que debe ser la política de cronicidad, la ley de vivienda, las iniciativas en movilidad... Hemos puesto las bases y ahora hay que consolidarlas. Todo eso no está garantizado si no seguimos gobernando, porque cuando la derecha llega mete muchos proyectos en el cajón. Si sigo siendo presidenta seguiré impulsando la continuidad de todas estas cuestiones, con vivienda y movilidad como las dos grandes prioridades, ademas de la diversificación económica y redistribución de riqueza. A ello se sumarán nuevas medidas para avanzar.

-¿Se ve contestando a Vox en el Parlament?

-Lo que creo es que es muy grave que PP y Cs hayan blanqueado, dado credibilidad y la posibilidad de que se vea con normalidad un discurso de extrema derecha, racista, xenófobo, que valora figuras dictatoriales. Que se dé por bueno a un partido de extrema derecha denota que algunos partidos por gobernar son capaces de cualquier cosa. PP y Cs son capaces de pactar con Vox si pueden y no quiero que en Balears pase como en Andalucía.

En corto

-¿Tiene seguro médico privado?

-Sí.

-¿Qué coche tiene?

-Un jeep de segunda mano.

- ¿Utiliza transporte público?

- Cuando puedo.

-¿Con quién no se tomaría núnca un café?

- Con alguien maleducado.

-¿Cuál es su mayor defecto?

-Soy muy testaruda

-¿Su mayor virtud?

-Creo que soy sincera.

-¿Practica algún deporte?

- Cuando puedo, paddle surf.

-Recomiende una película.

-'La lista de Schindler'.

-¿Un libro?

- 'La plaça del Diamant'.

-¿Cuanto dinero lleva?

-Unos 70 euros.

-¿Qué le cocinaría a alguien para convencerle de que le vote?

-Conejo con cebolla.

-¿Qué no perdonaría?

- La mentira.

- ¿A qué personaje histórico le gustaría conocer?

- Simone de Beauvoir.

-¿Un héroe de ficción?

- Robin Hood.