Miquel Ensenyat: "Es el momento de ejercer fuerte presión sobre Madrid para lograr una buena financiación"

Miquel Ensenyat (Banbury, Inglaterra, 30 de octubre de 1969) ganó las primarias de su coalición en dura pugna con Fina Santiago, que será su número dos. Esta legislatura ha estado al frente del Consell. Se declara "soberanista de amplia visión" y no dudará en ser reivindicativo ante sus socios socialistas para un nuevo REB.

P ¿Més será más reivindicativo ante el PSOE con Ensenyat?

R Yo creo que Més ha sido reivindicativo estos cuatro años. Muchas de las cosas que se han hecho ha sido porque nosotros las llevábamos en el programa. La ecotasa, la Ley de Residuos, Ley de Memoria histórica, Ley de Cambio Climático, entre muchas otras llevan el sello de Més. El gran reto que tiene nuestra comunidad es poder diversificar la economía con un cambio de modelo y, para ello, es imprescindible una buena financiación y un Régimen Especial para Balears (REB) en condiciones. Lo seguiremos reivindicando.

P ¿Apretarán las clavijas al PSOE para que negocie bien en Madrid?

R Desgraciadamente todo se debe negociar en Madrid y debemos explicarles cada vez que somos unas islas. Nuestras empresas no tienen las mismas oportunidades que las de la península. Sea quien sea que vaya a negociar deberá ejercer una fuerte presión al Gobierno y exigir a los partidos con representación estatal un único discurso. Me quedé con los pelos de punta cuando en el Congreso un diputado de Ciudadanos dijo que nuestro REB era munición para los independentistas.

P ¿Cómo solucionamos el problema de la falta de vivienda?

R Se han puesto las bases para cesión de suelo público. El Consell cedió Can Domenge al Govern, y ello debemos seguir potenciándolo. Pero también hay que ir con cuidado y no caer en los errores del pasado. Es imprescindible impulsar la cultura del alquiler.

P ¿El alquiler turístico es una de las causas de este problema?

R Balears es muy diversa. En Palma sí, en otros lugares te diría que no. Me hace gracia que a Més se nos acuse de ser antialquiler turístico, cuando en tiempos del PP estaba prohibido en viviendas plurifamiliares y hoy está regulado. Al alquiler vacacional debemos tratarlo como una oportunidad donde lo sea y como un problema en los lugares donde se genere.

P ¿Cuál es su modelo de Estado?

R Caminamos hacia un modelo que sea federal. La gran diferencia entre la izquierda y la derecha es que la izquierda cree en la capacidad de intervención de las administraciones en los problemas de la gente. Debemos reforzar la proximidad y el Govern debe asumir la competencia de Costas y la cogestión aeroportuaria y portuaria.

P ¿Es independentista?

R Me considero soberanista en una visión amplia y especialmente soy europeísta. Lo que debemos hacer es quitar barreras y no crearlas. Se habla de la Constitución como si fuera el Evangelio que no se puede tocar, cuando es una norma para entendernos.

P ¿Sobran turistas?

R Balears está masificada y creo que la línea de trabajo de apostar por la calidad y no la cantidad es la buena. El sector hotelero ha hecho una gran inversión en este sentido y debe ir acompañada de inversión pública. Somos un territorio limitado en espacio y en recursos y en esta legislatura es la primera vez que se ha puesto un tope de turistas.

P ¿No le iría mejor a Més gestionar Educación en vez de Turismo?

R Siempre hemos estado encasillados en el área de Educación, pero creo que hemos roto este encasillamiento gestionado muy bien Turismo. Se han conseguido temas importantes, como es el caso de la Ley del Todo Incluido, que si bien no ha salido será uno de los temas importantes para el próximo Govern.

P ¿Aceptaría a Francina Armengol como su vicepresidenta?

R (Ríe). La verdad es que no me lo he planteado. Nunca pensé en dedicarme a la política y mucho menos en ser alcalde y presidente del Consell. Yo tengo la autoestima muy bien y no sé qué nos deparará el futuro.

P ¿El clan de Esporles sigue mandando en Més?

R Ya le gustaría a según qué partido tener los clanes que tenemos nosotros. Me hace mucha gracia lo de los clanes. Ello responde a nuestra red territorial, que es nuestra fuerza. En Més no hay ordeno y mando. Si quiero imponer un candidato, como ocurre en otros partidos, me apedrean. En Esporles, cuando el PP arrasaba en la comunidad, nosotros sacábamos mayoría absoluta: alguna cosa habremos hecho bien.

P ¿El pacto de Madrid puede condicionar el de Balears?

R Si en Madrid se produce un pacto PSOE-Cs, que no creo que pase, a mí se me creará un problema de conciencia. En Més podemos exigir a nuestros socios un ejercicio de coherencia y que PSOE y Podemos hagan el mismo discurso aquí y en Madrid.

En corto



P ¿Escuela pública, concertada o privada?

R Pública.

P ¿Tiene seguro médico privado?

R No. Creo en la sanidad pública.

P ¿Qué coche tiene?

R Un Sandero.

P ¿Utiliza el transporte público?

R Sí.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R No llevo ni un euro. Tengo que pasar por el cajero.

P ¿Con quien no iría a tomar un café?

R Iría con todo el mundo.

P ¿Su mejor virtud y su peor defecto?

R Soy muy optimista y cuando hago una cosa siempre lo hago con entusiasmo y de corazón. Mi defecto es que tiendo a la dispersión.

P ¿Un lugar para perderse?

R Cualquier ciudad europea con un casco antiguo bonito o La Habana.

P ¿Cómo es su casa?

R Una casa de pueblo con patio para mis macetas y mis perras.