Duras críticas de Més y El Pi a IB3 por el cara a cara entre Company i Armengol

La decisión de IB3 televisión de celebrar un cara a cara entre los candidatos de los dos partidos mayoritarios, Biel Company (PP) y Francina Armengol (PSIB-PSOE), tal y como tuvo lugar ayer por la noche, ha levantado fuertes críticas contra el ente público por parte del resto de partidos. En especial, las cuentas de Twitter y Facebook de Més y de El Pi dejan claro su total disconformidad.



En Més se asegura que el 53% de los votantes de las elecciones de 2015 no se pudieron sentir representados, ya que Armengol y Company solo representan el 47% de los votos. Lluís Apesteguia, responsable de campaña y una de las personas con más peso en Més asegura: "Ha habido un debate mutilado entre dos fuerzas que no podrán gobernar en solitario (ni tan siquiera tienen garantizado el Govern), pero que hablaran como si ellos solos tengan que decidir el futuro de Balears". Més ha difundido un fotomontaje en el que se puede ver a Company y Armengol en el famoso concurso Un, dos, tres y la presentadora, Mayra Gómez Kemp, les pregunta: "¿Por 100 pesetas, cuántos partidos se han quedado fuera de este debate?".





Ens fa la sensació d'estar en uns altres temps, d'haver tornat enrere. Fa quatre anys deixàvem enrere el bipartidisme que no representava la diversitat ciutadana. Som a l'era del pacte, de la pluralitat, encara que el debat d'avui no ho demostri #MÉSPluralitat #EleccionsIB3 pic.twitter.com/LFA6FFv2bX — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) 21 de mayo de 2019

Sempre seré més partidari de la imatge de la dreta que de la de l'esquerra. No compartesc la decisió de dur a terme un «cara a cara» entre @F_Armengol i @CompanyBiel; ja que no dona cabuda a la pluralitat que actualment està representada a les nostres institucions. #EleccionsIB3 pic.twitter.com/dwzjnEREJ3 — Jaume Font (@JaumeFont_) 21 de mayo de 2019

, candidato detambién ha lanzado sus críticas al cara a cara: "No comparto la decisión de un cara a cara entre Armengol y Company por parte de IB3. No da cabida a laque actualmente está representada en nuestras instituciones". La crítica de Font en su cuenta de Twitter va acompañada de la imagen del cara a cara a la izquierda y a la derecha el debate de todos los candidatos. "Siempre he sido mucho más partidario de la imagen de la derecha", apostilla el candidato y presidente de El Pi.