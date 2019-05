Una Armengol a la defensiva resiste las embestidas de Company en IB3

El esperado cara a cara entre los dos principales aspirantes a presidir el Govern, la socialista Francina Armengol y el popular Biel Company, no defraudó. Ante las cámaras de la televisión pública IB3 se enzarzaron en las principales cuestiones que han marcado esta campaña electoral a la que le quedan cuatro días de vida y que, posiblemente, determinarán los resultados de estas elecciones. El candidato del PP empezó atacando y sacando la artellería afeando la gestión del Pacto de Izquierdas. Armengol inició el cara a cara dubitativa y acabó a la defensiva pero saliendo al paso de las duras embestidas de Biel Company que ayer ganó entre su electorado con su tono contundente y moderado.

En el primero de los bloques sobre economía y financiación, mientras Armengol enumeraba los grandes logros de este Govern explicando los 100 millones de euros del plan de emprendedores que ha generado un crecimiento económico. Company le replicó asegurando que la economía está en declive: "Cuando el crecimiento es del 4,2% se crea empleo, pero cuando crecen solo un 2% no se crean puestos de trabajo y este verano vendrán un millón menos de turistas", le espetó.

La socialista también envió alguna pulla como el escaso interés "que tienen en el PP en temas de cambio climático, que lo desprecian, y por la innovación, que no plantean ninguna medida".

En los primeros bloques del debate el popular le ganó claramente la partida, ya que en temas de financiación Armengol tuvo que escuchar cómo Company le repetía una y otra vez que "usted ha traído humo de Madrid", en claras alusiones al Régimen Especial para Balears.

Company acusó en varias ocasiones a Armengol de decir "mentiras" y de practicar el postureo. Ante estas embestidas la socialista empezó a tirar de los recuerdos de la época de José Ramón Bauzá. Cuando Company le recriminó que no había hecho nada en Son Dureta, la socialista le espetó que Bauzá cerró hospitales y echó a la calle más de 1.400 sanitarios y cuando se trataron los temas educativos, Armengol tampoco dudó en sacar pecho de la "paz social" en materia educativa y la manifestación de las 100.000 camisetas verdes contra el TIL.

Precisamente, debatiendo sobre educación se vivió uno de los momentos más tensos. Company acusó a la izquierda de "tener fobia a la educación concertada" y de obligar desde el Govern a los profesores a sacar más buenos resultados. La candidata socialista reaccionó con rapidez preguntándole si su objetivo "era seguir demonizando al profesorado de las islas" como ocurrió durante el pasado mandato de Bauzá. Company le rebatió diciendo que en esta legislatura han "contado con 122 barracones en los colegios teniendo 4.000 millones más de presupuesto".

En temas de vivienda se volvieron a exhibir los dos modelos totalmente opuestos. El popular calificó las políticas de vivienda del Govern Armengol como el "gran fracaso" y le indicó que "nosotros para hacer el doble de viviendas sociales de las que han hecho ustedes basta que hagamos una". Armengol contraatacó sacando "un solar público que era para construir viviendas y el PP lo vendió, hoy es hotel", asegura la socialista al tiempo que mostraba la fotografía del establecimiento. Armengol habló de la Ley de Vivienda y de la recuperación de más de 100 pisos de los grandes tenedores y enumeró todos los proyectos en marcha. Unos proyectos que Company le recordó que ya estaban "pintados desde hace tiempo". "Salga de vez en cuando del Consolat y verá la realidad, señora Armengol", le dijo Company.

En materia de medio ambiente también hubo ataques y reproches por ambas partes. Mientras el candidato del PP censuraba los vertidos de las depuradoras en verano, "que es por lo que nos están conociendo en Europa", la socialista, ya más entonada le recordaba que en 2015 encontraron "las desaladoras paralizadas y para ello tuvieron que acometer una inversión de 400 millones de euros, 300 más de los que el PP dice que invertirá en la próxima legislatura", espetó Armengol.

Company calificó la legislatura como la "del atasco permanente" y acusó a Armengol de no haber hecho nada en materia de movilidad, "cuando han tenido 4.000 millones más de presupuesto".

En materia de pactos, Company dejó claro que "no gobernaré con radicales, ni con los independentistas ni con los que no respetan la democracia". Cuando Armengol le recordó el pacto de Andalucía volvió a repetirlo: "Yo no gobernaré con esta gente, usted sí ha gobernado con radicales", concluyó.