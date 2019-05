Juan Pedro Yllanes: "El próximo president de Baleares no debería tener servidumbres con el partido del Gobierno central"

El juez en excedencia se estrenó en política en 2015, como diputado en el Congreso, y ahora es la apuesta del partido para la presidencia del Govern. Apunta a Armengol, sin nombrarla, defendiendo que aunque el PSOE fuera el 26M el más votado del Pacto es preferible un jefe del Ejecutivo balear de un partido distinto al de Pedro Sánchez.

P ¿Está teniendo que dar muchas explicaciones por el lema 'La vida en el centro'?.

R No, porque hemos explicado en la práctica que significa. Es un eslogan que le hemos pedido prestado al movimiento feminista. Desde el momento en el que centramos nuestras políticas en los derechos de los ciudadanos, en sus preocupaciones cotidianas, ponemos la vida en el centro. Desde el principio quedó claro que el lema no hacía referencia a la ubicación política de Unidas Podemos.

P ¿Se ve como vicepresidente en un Govern de Francina Armengol?

R Me veo presidente del Govern. Las encuestas indican que el PSOE puede ganar, pero somos expertos en dejar a las encuestas sin razón. Si los números o equilibrios fueran de otro cariz, habría que sentarse con los partidos que puedan formar una mayoría progresista y a partir de ahí entre todos decidiremos qué papel juega cada uno.

P ¿En su opinión, el presidente o presidenta de un Govern de Pacto debería ser el del partido más votado de entre los que lo integren?

R No necesariamente. La puede ocupar aquella persona que se estime que puede representar mejor los intereses de la ciudadanía y quizá reforzar el papel institucional que tiene un presidente del Govern. Sí es interesante que quien presida el Govern no tenga ningún tipo de servidumbre con los partidos que estén gobernando en Madrid, porque eso le permitirá negociar con más intensidad y mejor los intereses de Balears.

P Todo indica que Podemos no entrará en el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Eso dificultaría las negociaciones para la reedición del Pacto de Progreso en Balears si las urnas lo permiten?

R Rotundamente no. La decisión sobre si se pacta o no en Balears se adoptará aquí. Y desde luego no vincularemos de ninguna de las maneras el futuro de un Govern en Balears al futuro de un Gobierno en Madrid.

P ¿Añora las campañas de Podemos que apuntaban contra el PSOE casi al mismo nivel que contra el PP?

R Creo que todas las campañas que ha hecho Podemos han sido muy inteligentes y han sabido adaptarse al momento. En algunas quizás nos hemos mostrado especialmente beligerantes con el PSOE, per también las hemos hecho en positivo. Lo que tenemos claro es que somos la garantía de que el PSOE se atreverá a profundizar en la agenda social.

P Después de cuatro años en el Congreso, ¿ha mitigado su desconfianza hacia el PSOE?

R Sí habláramos del PSOE que gobierna en Madrid, diría que no. Aún necesita a alguien que le dé el empujón final para atreverse a hacer las cosas. Tengo una consideración diferente con respecto al PSOE de Balears, pero también en este caso Podemos es obligatorio para que dé los pasos que por sí solo no se atreve.

P Si está en sus manos, ¿cuál sería la primera medida que adoptaría en futuro Govern?

R Aprobar lo antes posible el reglamento que desarrolle la Ley de Vivienda para que los ciudadanos de las islas puedan defender su derecho a una vivienda digna ante los tribunales de justicia.

P La última encuesta del CIS indica que podrían caer de los diez escaños que lograron en 2015 a entre siete u ocho. ¿Si el 26M se produce esa descenso lo vería como un fracaso?

R Lo imprescindible es que los ciudadanos salgan a votar masivamente el 26 de mayo, que den los números para que se dé la oportunidad histórica de repetir un Govern de izquierdas dos legislaturas seguidas y que Podemos desempeñe un papel esencial en la formación de ese Govern. No sería ningún fracaso, lo que no significa que renunciemos a repetir, e incluso mejorar, los resultados de 2015.

P ¿Hay alguna cuestión en la que Podemos debería haber sido más firme en esta legislatura?

R Seguramente sí. Quizás deberíamos haber apostado con más intensidad en resolver el problema de los barracones en la educación, haber sido más atrevidos en propuestas para mejorar la sanidad pública... Pero dentro de la satisfacción general por las políticas que se han hecho, de las que hemos sido impulsores, nos comprometemos a ser más audaces en la próxima legislatura desde dentro del Govern.

P ¿Da por hecho que Vox entrará en el Parlament?

R Sí veo un Parlament con Vox, porque es un fenómeno que ha irrumpido con fuerza en la vida política. Pero también creo que la responsabilidad de los votantes de Balears hará que, si entra, sea de manera simbólica, sin capacidad para decidir sobre la vida de los ciudadanos de Balears.



En corto



P ¿Tiene seguro médico privado?

R Soy de la MUGEJU.

P ¿Qué coche tiene?

R Un Citroen C3.

P ¿Utiliza el transporte público?

R Habitualmente.

P ¿Tiene algún apodo?

R No, que yo sepa.

P ¿Un héroe de ciencia ficción?

R Spiderman.

P ¿Cómo es la casa en la que vive?

R Un chalé adosado en San Agustín.

P ¿Cuánto dinero lleva en la cartera?

R Unos 80 euros.

P Recomiende una película.

R 'Senderos de gloria'.

P ¿Qué banda sonora le pondría a la campaña electoral?

R Por el suspense, la que hizo Bernard Herrmann para 'Psicosis'.

P ¿La última serie que ha visto?

R Me gusta The Big Bang Theory.

P ¿El último libro que ha leído?

R Estoy leyendo 'Los colores del incendio', de Pierre Lemaitre.

P ¿A qué personaje histórico le hubiera gustado conocer?

R A Gandhi.