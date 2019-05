Jaume Font: "No pactaremos sillas, sino los plazos y el dinero para aplicar nuestras propuestas"

Candidato de El Pi al Parlament. Tras la entrevista se subirá a un tractor. Durante, le acompaña una carpeta llena de datos y recortes de prensa sobre los temas de campaña. Izquierda y derecha le miran como posible socio si es clave tras el 26M. Con una larga trayectoria, Jaume Font (sa Pobla, 1961) reivindica como suyo un centro más poblado desde el 28A

P Desde las elecciones del 28 de abril todo el mundo es de centro. ¿Le bastará con decir que llegó primero?

R Sí, la gente sabe que toda la legislatura hemos sido nosotros quienes han mantenido esa actitud de moderación, de tranquilidad y de centro. Hemos trabajado llegando a acuerdos con unos y otros. Ahora se ve muy claro a los otros corriendo al centro. Nosotros no tenemos que cambiar. Hemos aportado sentido común ahí donde hemos estado.

P En sus propuestas coincide más con la derecha, pero se apuesta que acabará apoyando a la izquierda.

R Nosotros lo que decimos es que para llegar a un pacto deberá haber acuerdos en políticas: no pactaremos con quienes quieran subir impuestos, quienes no defiendan el pequeño comercio, quienes no quieran bajar la ecotasa o quienes no quieran mejorar las condiciones de los profesores de la concertada. Hay temas que les pueden ir bien a unos y temas que les pueden ir bien a los otros. Lo que también pediremos y nadie defiende es poner en la media la inversión en I+d+I.

P Un mejor REB, una mejor financiación o más inversiones depende de Madrid. ¿Que Sánchez esté al frente del Gobierno le acerca a Armengol?

R No sé si nos acerca, pero es cierto que eso está en manos de Pedro Sánchez, pero también lo ha estado los últimos diez meses y sólo se ha aprobado un REB que queda muy bien sobre el papel pero que no cambia nada para las empresas. Hay que compensar los costes de insularidad que encarecen el coste de vida entre un 14 y un 17 por ciento.

P Si es clave y exige cargos le dirán que es Unió Mallorquina. ¿Los pedirá?

R Los momentos son distintos. Evidentemente tenemos gente preparada para gobernar, pero nosotros, como digo, pactaremos políticas, no pactaremos sillas, sino plazos y el dinero para nuestras propuestas. Si luego no se cumplen los plazos, pues retiraremos nuestro apoyo.

P ¿Ve a Podemos en el Govern?

R Durante cuatro años Podemos no ha tenido actitud de Govern. Podemos se cree que todo pequeño y mediano empresario es rico y trata mal a sus trabajadores y que quien renuncia a una herencia es un millonario. Todo eso ya será responsabilidad de quien los quiera en un Govern, yo no los querría en un Govern.

P Han sido el partido abanderado del alquiler turístico. ¿Lo rentabilizarán?

R La gente sabe que El Pi ha defendido el alquiler turístico. Nosotros no queremos libre albedrío, que es lo que dicen otros partidos que queremos. Nosotros queremos alquiler turístico regulado. No es normal que en Palma esté prohibido por todo ni que ahí donde se puede alquilar un plurifamiliar el propietario deba pagar su plaza cada cinco años.

P¿Cambiar la ley y que los ayuntamientos decidan será una condición?

R Eso está claro. Nosotros no abandonaremos estas cuestiones. Si somos decisivos, por un lado o por el otro lo cuadraremos. Se puede hacer mucho más si no hay una mayoría de izquierdas o de derechas, que si hay una mayoría.

P ¿Hay demasiados turistas en Balears?

R Menos mal que vienen turistas a Balears y ya verá cómo este año vienen menos. Lo que hay que hacer es mimar el turismo y seguir alargando la temporada. El mundo hotelero está haciendo un esfuerzo para ir hacia esa dirección.

P Proponen mantener la ecotasa aunque a la mitad. ¿Les ha gustado?

R Nosotros si lo recuerda la salvamos cuando Podemos la cuestionaba. Estamos de acuerdo pero creemos que hay que volver a su precio inicial y, después, que sirva para la mejora de las zonas turísticas, que la mitad se invierta en los municipios en donde se recauda. Capdepera recaudó 13 millones de euros en ecotasa y no se ha invertido un solo euro.

P ¿Un municipio como Valldemossa con mucho turista alojado fuera no podría verse perjudicado por eso?

R No, porque hablamos de un 50 por ciento. La otra mitad la puede invertir el Govern donde encuentre. Pero donde un turista gasta agua, genera residuos y aparca su coche es ahí donde se aloja.

P ¿Se pagan demasiados impuestos?

R Balears es la comunidad donde más se paga en impuestos, 7.664 euros, 27% de la renta. Canarias está en la mitad.

P ¿Qué impuestos hay que bajar?

R Hay que mantener el sistema y los servicios, poder pagar la educación y la sanidad. Pero Balears cuenta con 1.300 millones más que hace cuatro años. Si fueran 1.200 se podría también mantener. Proponemos reducir a la mínima expresión el impuesto de Sucesiones y bajar el tramo del IRPF que depende de Balears a rentas que vayan de 16.000 a 32.000 euros. De todos modos, también espero que esta legislatura abran el melón de la financiación autonómica.