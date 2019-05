Marc Pérez-Ribas: "Me veo liderando el fin del Pacto, pero si Cs queda en la oposición también la lideraré"

Candidato de Ciudadanos a la presidencia del Govern. Se estrena en política como cartel electoral de Cs tras desbancar el 9 de marzo a Xavier Pericay en las primarias del partido. Delegado de Sociedad de Tasación y nacido en Barcelona en 1969, hace ya 30 años que reside en Sóller. Su doble reto ante el 26M es dar el 'sorpasso' al PP y sacar al Pacto del Govern

P Si las urnas no confirman la tendencia al alza de Cs que reflejan las encuestas ¿lo considerará un fracaso?

R Ningún resultado será un fracaso. Hemos hecho mucho trabajo en esta legislatura y durante la campaña e, independientemente del resultado del 26M, no podemos estar más que satisfechos.

P ¿Xavier Pericay ha colaborado en su campaña?

R Hemos hablado. Aunque hemos competido en primarias, tenemos el mismo ideario y compartimos ilusiones, por lo tanto estamos alineados.

P La pregunta era si ha participado en su campaña.

R No. No ha querido.

P ¿José Ramón Bauzá en la lista de Cs para las europeas quita o aporta votos a su candidatura para el Parlament?

R Realmente lo desconozco. No sé si sumará o restará, pero es un activo importante en la lista europea. Albert Rivera ha seleccionado muchas personas con talento de distintos partidos. Bauzá está en este equipo y no podemos estar más que orgullosos de que dos personas de Balears estén entre los quince primeros de las listas a las europeas.

P Cuando ganó las primarias a Pericay dijo que Bauzá no debería formar parte de ninguna lista del partido en Balears. ¿No es contradictorio con considerarlo ahora un activo?

R Está en las listas europeas. Para las europeas es un valor.

P ¿Sigue pensando que para Balears no lo sería?

R Desde el momento en el que no está en las listas autonómicas, no lo hemos valorado.

P ¿Estaría dispuesto en Balears a un pacto a la andaluza, en el que Vox tuviera el mismo papel?

R En Andalucía tuvimos un pacto transparente con el PP. En Balears es cierto que hace un mes podríamos habérnoslo planteado, pero ahora, con los resultados que hemos tenido en las generales, somos mucho más ambiciosos. Vamos a dejarnos la piel para ser la lista más votada. A partir de ahí ya decidiremos cuál es la mejor forma de formar un gobierno.

P Es decir, no lo descarta si es necesario.

R Pero tampoco lo quiero manifestar porque la situación es muy diferente. Había un PP muy fuerte y nosotros detrás. Ahora podemos estar delante.

P Si no llega al Govern, ¿se ve liderando la oposición en el Parlament en lugar del PP?

R Me veo liderando el fin del Pacto en Balears. Si los ciudadanos me ponen en la oposición, me veo liderándola con todo el rigor y humildad.

P En esta legislatura Cs ha destacado por sus ataques a la política lingüística del Pacto. ¿Mantendrá esta estrategia?

R Mantendremos la línea en política lingüística, pero hay muchas más áreas en las que queremos intervenir. Por ejemplo haremos una apuesta importante por la innovación, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la vida de las familias y autónomos, así como bajar los impuestos para aliviar a la clase media.

P Además de la bajada de impuestos, plantean la desaparición progresiva de la ecotasa. ¿De dónde quitarán para compensar esa pérdida de ingresos?

R Haremos, como en Andalucía, una auditoría extensa sobre las duplicidades, el dinero del contribuyente que se gasta de forma superflua y analizaremos el retorno de cada euro que se ha pagado en impuestos. Nuestros economistas consideran que con una gestión eficiente de los ingresos podemos reducir el coste de la administración pública y mantener el estado de bienestar. Está evaluado que podremos mantener los actuales servicios. Evidentemente seremos flexibles.

P ¿A qué se refiere con que serán flexibles?

R Por ejemplo con el impuesto de turismo sostenible, lo eliminaremos del todo cuando hayamos cumplido con los proyectos que están comprometidos. Por la opacidad del Govern no sabemos de cuánto dinero hablamos.

P Defienden el catalán como mérito para acceder a la administración y medidas similares a las que adoptó Bauzá, que provocaron que 100.000 personas salieran a la calle en su contra.

R Nuestra ideología liberal progresista tiene como pilar la igualdad de oportunidades. En la educación en Balears esta igualdad se ve frenada por la práctica obligatoriedad de que sea en catalán. Hay muchas familias cuya lengua materna es el español y se ven afectadas. Haremos que el español se incorpore como lengua vehicular en la educación. De todos modos no proponemos un TIL como el del anterior Govern. Queremos que el inglés se enseñe de forma progresiva, pero no de manera tan rígida, no será un porcentaje de las asignaturas.