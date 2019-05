Jorge Campos: "Tengo fotos en el Valle de los Caídos, pero también en Bellver y no soy un rey feudal"

Candidato de Vox al Parlament. Rostro durante años del Círculo Balear, defensor de los toros, cargo público con el PP y siempre polémico, Jorge Campos (Palma, 1975) decidió dar el salto con su propio partido hace poco más de un año y más tarde asumió las siglas de Vox. Su propuesta estrella es la devolución de competencias de Balears a Madrid

-Vox dividió el voto de la derecha y movilizó a la izquierda el 28A. ¿Teme perder votos el próximo 26 de mayo?

-No creo que haya sido Vox quien haya dividido el voto de la derecha. En la derecha sólo está Vox. PP y Ciudadanos se pelean por el centro. Nosotros somos la consecuencia de lo mal que lo ha hecho el PP. El resultado de las generales es excepcional. Si lo extrapolamos nos da siete diputados en el Parlament y cinco consellers insulares en Mallorca. Ya tenemos un diputado en Madrid que en treinta años no han logrado conseguir los partidos nacionalistas, Més o El Pi.

-El PP ya les llama extrema derecha.

-Es una demostración de un partido en descomposición, de un partido que ha perdido toda la credibilidad: 48 horas antes de las elecciones generales el PP ofrecía ministerios a Vox, 48 horas después llaman extremistas y ultras a Vox.

-Que Jean Marie Le Pen les felicitara por sus resultados no ayuda a que no les digan que son extrema derecha.

-Nosotros no podemos impedir que otras personas nos feliciten. También nos ha felicitado algún líder sudamericano. A lo mejor también nos ha felicitado un alcalde de la India. También me ha felicitado algún diputado socialista.

-Tampoco ayudan sus fotos en las redes frente al Valle de los Caídos.

-Tengo fotos en el Valle de los Caídos, en El Escorial, en el Prado, en el Castillo de Bellver. Estamos llegando al ridículo. No creo que por hacerme una foto frente al Castillo de Bellver sea un rey feudal.

-Viendo competencias en manos del Estado, como Justicia o Prisiones, con sus funcionarios en continua movilización, ¿cree que las competencias en manos del Estado funcionan mejor?

-En Justicia se ha transferido una parte pequeña y tampoco ha sido más eficiente. A los funcionarios de prisiones no se les puede mejorar sus condiciones por el gasto de tener las competencias transferidas a las autonomías en otros sectores. En Balears urge devolver Sanidad y Educación porque se ha fracasado, no se han reducido listas de espera, estamos a la cabeza en fracaso escolar y se utiliza la lengua regional como arma de adoctrinamiento.

-Eso ahora supondría darle la gestión de la educación a Pedro Sánchez.

-Cuando hablamos de devolver competencias hablamos de la competencia política, que no haya 17 legislaciones. Otra cosa es la descentralización administrativa, con la que estamos de acuerdo.

-Para un nuevo ambulatorio o colegio en las islas debería pasar por Madrid.

-Lo decidiría el Gobierno de turno como ahora lo decide el Govern de aquí. No se ha agilizado ni mejorado nada con la transferencia de la competencia.

-¿Su propuesta de libre elección supone enterrar el trilingüismo?

-No, la libre elección facilitaría introducir una tercera lengua. Dividir por porcentajes y dar materias no lingüísticas en lengua extranjera no se hace en ningún país europeo. La libre elección garantiza los derechos de los hablantes y no impone nada a nadie como ahora.

-Entonces, ¿no a asignaturas en inglés?

-Igual en algún centro se puede introducir, pero no hay que perder el norte, los colegios no son academias de idiomas.

-Proponen una bajada de impuestos que compensarían, entre otros recortes, con 150 despidos en el Ibanat.

-Queremos mantener a los trabajadores, lo que decimos es que es innecesario crear empresas públicas que sirven de chiringuitos para colocar cargos políticos y enchufados de los partidos.

-¿La Fundación Balears Sostenible del Govern o la Oficina de Calvià contra el Cambio Climático al frente de las que usted estuvo eran chiringuitos?

-No. La Oficina Calvià por el Clima sirvió para centralizar en un sólo órgano todas las políticas ambientales. Supuso un ahorro tremendo y premios. La Fundación Balears Sostenible era un órgano prescindible y, de hecho, lo propuse.

-Defiende no crear más estructuras pero promete una conselleria de Familia.

-Las consellerias son necesarias para tratar aquello que necesita la sociedad. Una conselleria de Familia es fundamental.

-¿Qué competencias tendría?

-Todas las políticas que tienen que ver con el ámbito familiar, la igualdad...

-¿No están ya en otras consellerias?

-Sí, multiplicadas por tres. En el Govern, en el Consell, en ayuntamientos y con presupuestos que no se destinan.

-El 8M Vox difundió una agresión que era falsa. ¿No volverá a ocurrir?

-Fuimos víctimas de un engaño. Confiábamos en una persona que había colaborado con el partido. Cuando nos dimos cuenta, lo dijimos y presentamos una denuncia por falsedad documental.

-¿Y le han puesto mecanismos?

-Hacemos nuestro filtros, pero no puedes decir 'nadie me va a engañar'.