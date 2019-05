El PP descarta organizar un acto central y Casado no volverá a la isla

El Partido Popular de Balears ha descartado convocar un gran acto central de campaña con la presencia de sus principales líderes nacionales. De hecho, no está previsto que Pablo Casado vuelva a Balears antes de las elecciones del 26 de mayo y saldan su presencia con la visita fugaz en un encuentro en un bar el pasado martes. Fuentes populares aseguraron que en el PP de las islas que comanda Biel Company prefieren que su todavía líder nacional no aparezca más por las islas, ya que algunos consideran que les perjudica más que ayuda.

Al contrario que los populares, El PSIB-PSOE, Podemos y Vox sí que han programado un gran acto con su máximo exponente nacional. Pablo Iglesias tiene previsto aterrizar en Mallorca el domingo por la mañana para celebrar un mitin en el Parc de les Estacions. Por su parte, el presidente del Gobierno y líder del PSIB-PSOE, Pedro Sánchez, está confirmado para la semana próxima y Santiago Abascal, jefe de filas nacional de Vox llegará a Palma el jueves 23 para participar en el acto central del partido de extrema derecha.

Al igual que el PP, fuentes de Ciudadanos descartan, de momento, que Albert Rivera se pase por las islas para apoyar a los candidatos autonómicos naranjas.

De todas formas lo que llama la atención es que el PP, ese partido que siempre llenaba pabellones cuando traía a José María Aznar o a Mariano Rajoy, no haya organizado un gran acto central durante esta campaña autonómica. Fuentes cercanas al partido conservador apuntan que "el miedo a un pinchazo" ha motivado que se descarte la organización de un gran acto central de campaña. En las elecciones generales ya tuvieron problemas para conseguir una presencia decente en Ses Voltes y los populares no se quieren arriesgar a pinchar, especialmente si con la tendencia al alza del PSOE, Sánchez consigue congregar a miles de personas.



Tradición y cercanía

El PP realizará diferentes actos en barriadas y en los municipios con la presencia en la mayoría de Biel Company. Quieren apostar por la cercanía y vender lo tradicional que tanto resultado les dio antaño. Asimismo, el domingo han organizado un gran acto en Eivissa en el que participará, además de Company, el número dos de la lista a las elecciones europeas Esteban González Pons.

Por su parte, también extraña que Albert Rivera no haga acto de presencia por Balears durante esta campaña electoral. Especialmente cuando en nuestra comunidad las encuestas, como es el caso de la del CIS, les dan un importante incremento de diputados. Fuentes del partido naranja no lo descartaron del todo, lo que sí apuntaron es que hasta el momento no estaba previsto que su líder nacional viniera a Mallorca a hacer campaña.

Quien tiene previsto hacer un gran acto central es El Pi y lo celebrará el jueves 17, y Més día 22. Ninguno de los dos partidos necesitará traer líderes de Madrid.