PP y El Pi, juntos contra la izquierda en el debate de IB3

El PP y El Pi formando tándem. Sus candidatos, Biel Company y Jaume Font, casi sin quererlo, codo a codo para defender sus propuestas, compartidas en la mayoría de bloques temáticos, frente a una izquierda representada este miércoles por hasta cinco voces, entre las que la de la presidenta del Govern y candidata del PSIB, Francina Armengol, ha quedado ahogada por momentos, sobre el plató de la televisión autonómica en el debate electoral de IB3 ante las elecciones del 26M.

La televisión autonómica ha reunido a los candidatos de las ocho formaciones con representación en el Parlament durante esta legislatura. Esto es: PP, PSIB, Més, Podemos, El Pi, Ciudadanos, Més per Menorca y Gent per Formentera. La Junta Electoral avaló no incluir en el debate a Vox.

Con la ausencia de la extrema derecha y con el candidato de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, en un papel discreto y con muy pocas intervenciones, el debate ha avanzado con Company y Font más cerca de lo que hubieran pensado. Coincidiendo desde un inicio en sus propuestas en bloques como vivienda o turismo, el candidato popular y el regionalista han acabado formando un frente para defender sus compromisos ante los cinco partidos del Pacto.

Y eso que ambos han tenido un rifirafe prácticamente en los preliminares del debate, moderado este miércoles por las periodistas Neus Albis y Elena Gregori. Mientras el popular le ha recriminado a Font haber formado parte del PP hace menos de una década, el pobler le ha afeado haber formado parte del Govern de Bauzá. Más allá de ese encontronazo y, más adelante, de una disputa a propósito de si el descuento del 75% era mérito del PP que lo introdujo en sus presupuestos o de los diputados canarios que presentaron la enmienda, coincidieron en la mayoría de puntos: en defender la necesidad de facilitar la construcción de nueva vivienda, en el apoyo a la sanidad pública y la educación concertada para garantizar los servicios públicos o en la necesidad de bajar impuestos.

En la izquierda, quien tuvo el protagonismo ha sido el candidato de Podemos Juan Pedro Yllanes, que ha sido quien más confrontó con Company y Font. Los diputados de Menorca y Formentera, Pep Castell y Silvia Tur, han agrietado el bloque de la izquierda a propósito de la sostenibilidad ambiental.

Armengol, ahogada por momentos por sus propios socios -la socialista ha llegado a reprender al candidato de Més, Miquel Ensenyat, quitarle el turno de palabra- ha tenido dificultades para entrar en el debate. Ha dedicado sus intervenciones a repasar sus medidas y cuando ha respondido a sus adversarios lo hizo en el papel de presidenta, como si aún estuviera en el Parlament.