Company a Vox: "Si no se moderan y se ponen tranquilos, no les dejaremos gobernar con nosotros" M. Mielniezuk

El PP ha presentado esta mañana los principales ejes de su programa electoral para las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 26 en un acto celebrado en el Molí des Comte ante decenas de simpatizantes. En los discursos, salpicados de autocrítica y apelaciones para regresar a la moderación tras la debacle de las generales, ha sobresalido el mensaje que Biel Company ha enviado a Vox: "Si no de moderan y se ponen tranquilos, no les dejaremos gobernar con nosotros. Ya está bien de aguantar según qué cosas".

El presidente del PP balear y candidato al Consolat ha criticado veladamente el volantazo a la derecha de Pablo Casado al frente del partido durante la pasada campaña -"el reto es recuperar el voto de la gente moderada, centrada y con sentido común"-, pero se ha quedado lejos de Mateu Isern.

"Es verdad que estos últimos meses el partido equivocado la estrategia; eso ha sucedido fundamentalmente en el último mes de campaña. Y también es verdad que Casado se ha dado cuenta y ha rectificado. Es importante volver a los orígenes, a la moderación y el centro, de donde nunca debimos irnos", ha manifestado el candidato popular al Ayuntamiento de Palma.

"No vamos a permitir que nadie nos borre ni que haga desaparecer el legado tan importante que el PP ha dejado a nuestro país. Que no nos den por amortizados, ni los progres ni los recién llegados", ha afirmado un belicoso Isern. Las referencias a Vox han sido una constante en los discursos del candidato a Cort y de Company, aunque no les han llegado a citar expresamente.

Durante el acto también ha intervenido Llorenç Galés, candidato al Connell, que ha esquivado cualquier autocrítica. También han tenido protagonismo los candidatos del partido a los municipios de la isla, que han subido de uno a uno al escenario mientras se proyectaban sus fotos en una pantalla.

Company ha detallado algunos de los puntos más destacados del programa electoral del PP, como la supresión de la ecotasa en temporada baja, la derogación del Impuesto de Sucesiones o la construcción de 8.000 viviendas sociales para venta y alquiler.