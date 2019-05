Més y El Pi confían en recuperar el 'voto útil' de las generales el 26M

Las elecciones del domingo se dejaron por el camino dos partidos en Balears: Més y El Pi. Las dos formaciones de ámbito autonómico, con representación en las principales instituciones de las islas, con unas de las estructuras territoriales con más implantación, al frente de numerosas alcaldías, y, en el caso de los primeros, miembros del Govern y al frente del Consell y de la alcaldía de Palma, se quedaron sin su anhelada representación en Madrid y, en un caso como en otros, lejos de acariciar su primer diputado. Sin embargo, no les preocupa en exceso. Por todo lo anterior y por contar con un votante fiel en todas las elecciones autonómicas, confían en haber recuperado el voto fugado en las urnas del domingo, que, asumen, se decantó por el 'voto útil' por partidos nacionales.



"El voto útil ha estado ahí, ha habido un voto del miedo", reconoce el coordinador de campaña de Més, Josep Ferrà. Los ecosoberanistas se quedaron con 25.000 votos, por debajo de sus tres últimas citas electorales: en las autonómicas de 2015 sumaron 59.000 votos más los 6.500 de sus socios de Més per Menorca; en las generales de ese mismo año, 34.000; y en las últimas generales de 2016, eso sí de la mano de Podemos, 118.000. Para Ferrà no tiene sentido comparar los resultados del domingo con esa última cita, sino que hay que mirar a 2015, cuando fueron en solitario: ¿Y dónde se han ido los 10.000 votos menos cosechados por Més en 2015? "De las generales de 2015, al PSOE".

Ferrà lo tiene claro. El domingo el voto útil del votante ecosoberanista en la anterior cita eligió la papeleta socialista. "El voto de Més se ha ido más al PSOE que no a Podemos. De hecho, Podemos baja respecto a 2015 cuando fue solo", recuerda. "Es algo que vemos en algunos colegios. La gente que ya no nos votó y votó a Podemos les ha vuelto a votar, lo que baja Més en algunos municipios ves que es lo que sube el PSOE", apunta el estratega de Més, que no obstante señala que, como ya les ocurrió en 2015, "el voto de las autonómicas sí que ha quedado dividido entre Podemos y PSOE".

Ahora, confían en que ese voto vuelva. "Mucha gente ya nos lo dice, que iba a votar al PSOE pero que nos votará en las autonómicas y municipales", detalla. Y pone un ejemplo, que ahora es el espejo en el que se miran: Compromís.

La coalición valenciana hermana y socia de Més para presentarse a las europeas tuvo que enfrentarse el domingo a la vez a autonómicas y generales. Mientras para las generales sacó 172.000 votos con los que quedó como sexta fuerza, para las cortes valencianas obtuvo 440.000 votos, que le auparon a la tercera fuerza. "La gente no se deja arrastrar, hay un voto dual", apunta Ferrà, que no obstante admite que los resultados de las generales "algún efecto tendrán en las autonómicas".

"La gente sabe bien qué vota"



En la misma tesitura se encuentran los regionalistas de El Pi. Su esperanza de obtener escaño era amarrar los 34.000 votos que obtuvo en las autonómicas de 2015. Sin embargo ya no lo logró ese mismo año, cuando en las generales pasó a 13.000 votos, y ya no se presentó con la repetición de los comicios. En esta ocasión, lejos de mejorar la marca ha retrocedido en apenas 1.000 votos a los 11.700 votos. "Nos mantenemos en un escenario de vorágine", valora sus resultados su líder, Jaume Font, que los contrapone a "la bajada de PP o de Més". Font da por hecho que recuperarán a su votante para las autonómicas. "No tengo ninguna duda. La gente sabe muy bien lo que vota, cuando vota a su alcalde o a su diputado, sería la primera vez que no pasaría, la gente diferencia muy bien", apunta el líder regionalista.

Y, en su caso, ¿a quién votó el votante de El Pi en las elecciones del domingo? "Somos una opción centrada y moderada, y ante unas elecciones así creo que lo que ha habido es un desplazamiento hacia el centro derecha y el centro izquierda, Ciudadanos y PSOE", apunta Font. "A diferencia de 2015, no creo que el voto de El Pi haya ido al PP, que ha perdido la mitad de sus votantes", señala el regionalista:"La gente sabe dónde se votan las políticas de necesidades, la protección del pequeño comercio, el alquiler turístico o la apuesta por la innovación".