Company desoye a Ibiza y Menorca y no recula en 'una persona, un cargo'

De rebelarse a que se le rebelen. Si hace unas semanas era el líder del PP balear, Biel Company, el que chocaba con la cúpula del partido en Madrid por la imposición de María Salom en sus listas, ahora es él el que se encuentra con la rebelión de los suyos en Eivissa y Menorca. La decisión tomada esta semana de 'una persona, un cargo' que impide estar en varias listas ha causado especial malestar en las direcciones insulares más allá de Mallorca. Tanto, que los populares ibicencos aprovecharon ayer la visita de Company a la isla para hacerle una encerrona buscando dar marcha atrás. Pero Company no recula.

Al rebote de la líder de los populares menorquines Coia Sugrañes, hasta ahora diputada y ahora candidata al Consell, se sumó ayer la presión del PP de Eivissa en bloque. Company acudió de la mano del secretario general del partido, Toni Fuster, a la Pitiüsa mayor y topó con las cinco agrupaciones de la isla y la presencia de factótums como Maria Luisa Cava de Llano o Mariano Matutes, movilizados por el líder de los populares de la isla y candidato a alcalde al ayuntamiento de Vila, José Vicente Marí Bossó, y del candidato al Consell, Vicent Marí.

Se aferra a la decisión del comité



Tras una reunión de cerca de tres horas y pese a las soflamas, los dirigentes del PP ibicenco no lograron su objetivo. Su idea era que Vicent Marí fuera como número uno al Parlament y que el economista Antoni Costa fuera como número tres, aunque con la nueva directriz tendrá que ser Costa el número uno. Company les dejó claro que no iba a recular, que la decisión había sido tomada por el Comité Ejecutivo del partido y que no había marcha atrás ya que además era un compromiso adquirido en el Congreso del PP en 2017.

En la reunión del Comité Ejecutivo del miércoles en Palma, la decisión fue tomada, no obstante, no sin cierto episodio de tensión. Cabe tener en cuenta que la decisión no afecta solo a Eivissa y Menorca y las listas al Parlament, sino que tampoco podrán ir, por ejemplo, candidatos a alcalde o a concejal en las listas al Consell de Mallorca o al Parlament, lo que obliga a algunos cargos a tener que elegir.

La próxima semana Company presentará a los integrantes de sus listas donde ahora la gran incógnita es quién será su número dos.