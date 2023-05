El PP ha obtenido históricamente mejores resultados que el 28M, la izquierda ha sufrido descalabros de mayor entidad. Tras la extinción simultánea de Ciudadanos y de Podemos, la única fuerza ajena al bipartidismo que conquista posiciones, por emplear su lenguaje belicista, es Vox. La ultraderecha moderada se concreta en un partido de discurso, no de gestión. Ha llevado a cabo una eficaz campaña silenciosa, sin soliviantar al PP pero recordándole a cada paso que no le regalará ni un escaño. En Palma, las concejalías acumuladas por Fulgencio Coll eran impensables en una formación ajena al bipartidismo. El secreto del auge del extremismo conservador son las cansinas monsergas de la izquierda moralizante. Por su culpa, Vox no ha tocado techo. Imaginen los resultados cuando le digan a un seguidor de los radicales que puede votar directamente contra Pedro Sánchez, en lugar de conformarse con liquidar a Francina Armengol.