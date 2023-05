De nada sirve salvar los muebles

De todos los candidatos del Pacto, Lluís Apesteguia es el único que consigue salvar los muebles. El líder de Més per Mallorca mantiene los cuatro diputados que la formación econacionalista obtuvo en 2019. Ahora bien ¿de qué le sirve a Apesteguia este resultado? Absolutamente de nada; ni a él ni al resto de partidos de izquierda. La pérdida de un diputado socialista y el batacazo sin paliativos de Podemos han dejado a los progresistas sin la menor posibilidad de revalidar el Govern.

Aunque sin duda la mayor responsabilidad recae en los podemitas y en su pésima candidata, Antònia Jover, Més tiene que sentarse y analizar por qué motivo pierde más de dos mil votos respecto a las últimas autonómicas y no rasca nada entre los desencantados de Podemos. Esta vez no valen las excusas de siempre, la prensa no nos quiere, el bipartidismo de Madrid nos mata, bla, bla, blá. Algo falla, y alguien no hace las cosas bien.