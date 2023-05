Por la falta de valentía de Podemos

Las cosas no suceden por casualidad, y los resultados de las elecciones, tampoco. Tras ocho años en el Govern, el PSIB de Armengol deberá desalojar el Consolat. Y además de por el desgaste sufrido durante estos ocho años -pandemia, inflación y un largo etcétera de dificultades-, los socialistas dan paso al PP por el descalabro de Podemos -pasa de ocho a un escaños- y su falta de valentía a la hora de aplicar políticas de izquierdas. El PSIB, que junto a Més ha aguantado el tipo, necesitaba al partido morado para seguir en el poder, que lo ha perdido por su inacción con el transporte público ferroviario; las fotos para la posteridad con los hoteleros, los amigos perennes de la derecha; o su nefasta política de vivienda y no saber poner freno al alquiler turístico. Por no ahondar en las nueve veces, nueve, que se ha inaugurado Son Dureta. Llegan tiempos de cambio en Balears. Falta saber si para bien.