Josep Melià, candidato de El Pi a la presidencia del Govern: «Es imprescindible hablar de superpoblación, aunque te llamen racista o xenófobo»

Josep Melià encabeza la candidatura de El Pi (Proposta per les Illes) al Parlament. Está convencido de que la próxima presidenta del Govern —Marga Prohens o Francina Armengol— tendrá que pactar con él para gobernar.

¿Cuál es la primera decisión que tomaría si fuera presidente del Govern?

Eliminar el impuesto de sucesiones entre familiares hasta el cuarto grado de parentesco. Es un compromiso electoral muy potente y de ejecución rápida.

El CIS da a El Pi un 2,8% de los votos, un porcentaje que les dejaría fuera del Parlament.

Es una encuesta hecha con una muestra muy pequeña. Además abarca todas las islas, cuando es evidente que donde más opciones tiene El Pi de obtener representación es en Mallorca. No presenta la más mínima fiabilidad para darle validez.

Ustedes están convencidos de que entrarán en el Parlament.

Lo dicen la inmensa mayoría de las encuestas. El Pi es un partido difícil de detectar por las encuestas, pero nuestra solidez está en nuestra estructura municipal. Presentamos 32 listas en Mallorca, tenemos muchos alcaldes, regidores y una implantación muy importante. Eso nos da la garantía absoluta de que estaremos presentes en el Parlament y con capacidad de decisión en las políticas públicas de los próximos cuatro años.

Si son decisivos para formar un Govern, ¿mirarán a la izquierda o a la derecha?

No lo sabemos. Es importante conocer el resultado y qué partidos pueden conformar una mayoría. Y después habría un proceso de negociación. Nosotros defenderemos la eliminación del impuesto de sucesión entre familiares, la potenciación de la lengua y la cultura de las islas, el aumento de cuotas de autogobierno y un modelo de financiación como el concierto del País Vasco y Navarra. Será difícil que nos entendamos con partidos que no estén de acuerdo con estas líneas.

¿Josep Melià piensa que Balears necesita continuidad o un cambio de políticas?

Pienso que Balears necesita un cambio de políticas. Lo dice nuestro eslogan, ‘Es temps de canvi’. Tenemos que acabar con el prohibicionismo exacerbado de un Govern que se ha dedicado sistemáticamente a poner trabas a la actividad económica. Por otro lado, hoy Balears depende más del turismo que hace ocho años, por lo que no hemos avanzado nada en el objetivo de la diversificación económica. En materia de vivienda, después de ocho años de presidencia de Armengol es más difícil para un joven acceder a una casa. Y en cuanto a educación, tenemos a los profesores desorientados y enfadados porque la implantación de la LOMLOE ha sido un caos total.

¿Todo eso no le acerca más a Marga Prohens que a Francina Armengol?

Lo que digo es que El Pi considera que es necesario un cambio de políticas públicas. Será muy difícil que nos pongamos de acuerdo con quien no quiera ir por ese camino.

¿Sus votantes no tienen derecho a saber si su voto servirá para dar el Govern a la izquierda o a la derecha?

El Pi no forma parte de un bloque de izquierdas, ni de uno de derechas. Somos libres y sustantivos. El Pi es la garantía para quien quiera un financiamiento justo para Balears y que se acabe lo de enviar cuatro mil millones de euros cada año para no volver. Para los que quieren compensar la insularidad con un régimen económico con contenido y que no sea un brindis al sol. Y para los que quieran más prosperidad y menos prohibiciones.

¿El Pi podría formar parte de un Govern en el que Jorge Campos fuera vicepresidente o conseller de Educación?

El Pi ha dicho, por activa y por pasiva, que no se ve gobernando con partidos extremistas. Los que se ponen de perfil con la okupación de viviendas, o los que se quieren cargar las autonomías y nuestra lengua y cultura.

¿Podemos le parece un partido extremista?

Podemos es el partido más al extremo en la franja izquierda, y Vox el que está más al extremo en la franja derecha.

¿De verdad piensa que Juan Pedro Yllanes o Antònia Jover son extremistas?

Son un partido comprensivo con la okupación, la venta ambulante ilegal, que invitaba a los ciudadanos a no pagar la hipoteca porque decía que los bancos eran muy malos, y que quieren intervenir la propiedad. Estamos muy lejos de sus propuestas.

¿El Pi querrá entrar en el Govern con una conselleria o una vicepresidencia?

El Pi, como todos los partidos, se presenta para gobernar. Y queremos utilizar la palanca del Govern para transformar la sociedad de acuerdo con nuestro programa. Pero nuestra prioridad no es tener unas determinadas sillas, es avanzar en nuestras propuestas.

¿Qué le parece que el Consell en su último pleno haya eliminado 17.000 plazas turísticas y ya no se pueda crecer más?

Han ido con nocturnidad a eliminar las bolsas de plazas y a congelar el principal motor económico de este país. Es un error mayúsculo. Y no estamos en la línea de crecer más. Proponemos un cambio de uso de establecimientos turísticos obsoletos o de baja calidad, queremos que estas plazas desaparezcan y eliminar presión turística. No queremos crecer en plazas, pero tampoco queremos la congelación de nuestro principal motor económico. Tiene que poder evolucionar, cerrarse algunas y abrir otras nuevas.

El Pi es una excepción a la hora de hablar de superpoblación. ¿Es un tema políticamente incorrecto?

Sí, porque es atrevido y arriesgado. Enseguida te acusan de racista y xenófobo, o de ir en contra de la economía. Es un tema que tiene elementos delicados y sensibles, pero es imprescindible abordarlo porque el caos que vivimos a nivel de circulación y saturación de servicios públicos está muy relacionado con la superpoblación.

Y también con la llegada de turistas.

Queremos rebajar presión turística a través de la eliminación de plazas obsoletas. Eso no quiere decir que no vengan turistas, sería absurdo. Pero avanzando en el aspecto cualitativo y encontrando la justa medida para mantener nuestra prosperidad y nuestra calidad de vida. Nuestro riesgo es morir de éxito.

Antoni Pastor ha dicho que votará al PP porque ya no se siente identificado con el proyecto de El Pi. ¿Le preocupa que otros votantes que se acercaron a El Pi huyendo del PP de Bauzá vuelvan ahora a este PP de Prohens?

El Pi mantiene su planteamiento desde hace ocho años: concierto económico, defensa de la lengua, más autogobierno y más diversificación. La esencia de nuestro proyecto no ha cambiado, y tampoco la del PP por cierto: hace ocho años iba en contra de nuestra lengua y decía que debía ser un mérito y no un requisito, y el PP actual sigue diciendo lo mismo. Somos un partido libre, a nosotros no nos vendrá un Núñez Feijóo o un Sánchez para ponernos límites.