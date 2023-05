Amengual (PP): «En el triatlón tienes que darlo todo, como sucede en la política»

La trayectoria deportiva del candidato del PP a la alcaldía de Calvià, Juan Antonio Amengual, arranca en su juventud, cuando era velocista. Desde entonces, el deporte ha seguido formando parte su vida como jugador de rugby y, actualmente, como triatleta, aunque ahora se ha cogido un descanso como consecuencia de los rigores de la campaña electoral. Eso sí, se sigue reservando tiempo en estos días frenéticos antes de las elecciones del 28 de mayo para caminar 10 kilómetros al día. «Me siento bien, con fuerzas, preparado para jugar el partido», manifiesta.

De su experiencia como deportista, asegura, ha extraído valores que le ayudan en la carrera política que emprendió hace unos meses para reflotar al PP de Calvià, lastrado durante buena parte de esta legislatura por sus diferencias internas. Tras abandonar el atletismo por una lesión en la rodilla causada por un accidente, se adentró en el mundo del rugby. Durante 14 años, formó parte de El Toro Rugby Club, que le llevó a ser seleccionado en ocasiones por el combinado balear. «Hasta que un día me rompieron la nariz y en el trabajo me dijeron que no podía estar así cara al público, todo lleno de magulladuras», explica.

«Educación y principios»

Explica que del rugby aprovechó muchas cosas a nivel de «educación y principios», destacando los siguientes conceptos: «trabajo en equipo, humildad, reconocer la autoridad del árbitro y del capitán, e ir todos a una». Un deporte en que es habitual que, al acabar los 80 minutos que dura un partido, compañeros y rivales se reúnan alrededor de unas cervezas, sin importar lo que haya pasado durante el encuentro.

—¿Ve eso extrapolable a la política, se imagina tras el 28-M yéndose de cañas con sus rivales políticos? —se le pregunta al aspirante.

—Me encantaría que la política fuese un vehículo de concordia, que, a pesar de nuestras propuestas diferentes, todos busquemos el bien común, porque nos debemos a la gente. Me encantaría poder gozar del compañerismo que tengo ya con mis compañeros de partido —responde.

Xtrem Calvià

Cuenta Amengual que, cuando dejó el rugby y al ver que había ganado unos kilos por la inactividad, empezó a hacer bicicleta para mantener la forma. De esa experiencia dio el salto al mundo del triatlón, esa prueba combinada que a la bici suma la natación y la carrera a pie. Forma parte del club Xtrem Calvià. Cada año, es un habitual de la Challenge de Peguera y ha probado también la experiencia internacional (su primer Iron Man completo lo hizo en Austria en 2015). «El triatlón es una carrera de fondo en la que necesitas entrenar y mentalizarte de tus objetivos», dice Amengual, quien señala que eso le ayuda en su actual faceta política. «Te enseña a tener capacidad mental para interiorizar la idea de que vas a tener que darlo todo y todo ello con la capacidad de disfrutar de ese momento», dice.

En su batería de propuestas electorales, Amengual señala al deporte y a la cultura como claves para alargar la temporada turística en el municipio, a fin de lograr un «Calvià abierto todo el año». Una de sus propuestas estrella es la construcción de una piscina olímpica en Magaluf, siguiendo el modelo de la existente en la Colònia de Sant Jordi. «Queremos que sea un centro para desestacionalizar», afirma.

El candidato ‘popular’ aboga también por un mejor aprovechamiento de las instalaciones deportivas municipales, sobre todo en las horas en que son menos frecuentadas por el público, especialmente por las mañanas, para que puedan ser ofrecidas a clubes y que estos puedan hacer pretemporadas, especialmente en invierno. También promete construir más pistas de pádel en aquellos núcleos de población en que los vecinos se lo han pedido.