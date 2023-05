La candidata de Més en Montuïri, Paula M. Amengual: «La arqueología requiere paciencia y me ha enseñado a relativizar»

Paula M. Amengual confiesa que gracias a su vocación ha ido adquiriendo la capacidad de ir asumiendo retos. Ahora la candidata de Més en Montuïri aprovechará la paciencia que requiere la arqueología para encarar el reto de dar el salto a primera línea política y convertirse en alcaldesa montuïrera. Su pasión por la arqueología le viene de niña. «En Montuïri estamos muy ligados a Son Fornés». De pequeños es visita esencial pero es que además sus padres, confiesa, tienen una finca cerca del yacimiento. Todo ello influyó en su vocación de arqueóloga. «Desde pequeña siempre tenía curiosidad porque en los años 80 cuando era niña se sabía poca cosa. Eran enigmas. Así que cuando llegué al instituto ya supe que quería estudiar arqueología».

Arqueóloga del Museu de Son Fornés, se encarga, junto a otras compañeras, del día a día pero también de la investigación, de la coordinación de excavaciones, del estudio de los materiales, de la difusión y de las visitas guiadas. De aquella niña llena de enigmas al contemplar el yacimiento a la arqueóloga de Son Fornés, Amengual no duda en manifestar un «sé que suena a tópico pero es como un sueño. Es mi vocación. No me imagino haciendo un trabajo diario que no esté relacionado con la arqueología». Ahora que ha decidido dar el salto a la política municipal, no duda en expresar los valores que la arqueología le ha enseñado y que sin ninguna duda aplicará a la vida política: «Tengo mucha paciencia». «La arqueología requiere mucha paciencia. También me ha enseñado a relativizar las cosas. Trabajar en prehistoria te enseña que las cosas cambian mucho, es decir, lo que hoy sabes como cierto, en tres semanas puede dejar de serlo porque depende de los hallazgos y de las evidencias que haya. He ido adquiriendo una capacidad de ir asumiendo retos, cambios porque la realidad te lleva a ello».

¿Qué le llevó a asumir el reto de ser la candidata de Més? «No me lo había planteado nunca. Siempre he sido una persona muy próxima a Més de Montuïri pero nunca había estado dentro, tampoco me lo había planteado porque tengo claro que mi vocación y mi trabajo es la arqueología. Cuando me lo propusieron dije que no pero con el tiempo me insistieron y me invitaron a pensar lo que podría hacer. Mi trabajo me permite conocer la realidad de Montuïri. Así que pensé que era otra manera de trabajar por el pueblo. Fue cuando empecé a ver aspectos positivos porque te permite ayudar a mejorar problemas que detectas como ciudadana. Llegó un momento que me di cuenta que era una oportunidad única para hacer un paréntesis en mi trabajo. Me puede aportar mucho y yo puedo aportar», desgrana Paula M. Amengual, que además de ser «una persona conciliadora», su experiencia es un grado a tener en cuenta. Conoce la realidad del patrimonio arqueológico, domina la parte de gestión pero sobre todo su conocimiento del pueblo le llevan a poder «ayudar a mejorar el municipio».

Es su primera campaña electoral. En las filas de Més en Montuïri, Amengual coge el testimonio de Joan Verger, actual alcalde. «La estoy disfrutando mucho. La afronto con mucho optimismo y alegría. Supongo que así como se acerque el 28M habrá más nervios y tensión. Es verdad que en Montuïri se nota el ambiente de campaña pero no hay mal ambiente ni crispación».

¿Qué necesita Montuïri?

«Hace ocho años Joan Verger y su equipo se encontraron un Ayuntamiento en una situación muy complicada. Hay temas que la gente ya no recuerda. Cuando una cosa funciona, nos olvidamos de ello pero no somos conscientes de lo que ha costado que funcione. Joan Verger se encontró con una deuda brutal, el de Montuïri era uno de los Ayuntamientos más endeudados de España. Un Punt Verd que se había convertido en el vertedero de Mallorca. Joan Verger y su equipo durante ocho años han ido trabajando para resolverlo. Aún hay deuda pero se ha trabajado mucho para rebajarla. Lo importante es ser capaces de continuar con la rueda de todo aquello que funcione».

No duda en que si llega a alcaldesa de Montuïri, su primera decisión será solucionar la circulación en el tramo que conduce a la escuela. «Es básico porque no hay ni aceras». «No se hará de un día para otro pero sí que el primer día debes empezar a dar los pasos necesarios para solucionarlo».