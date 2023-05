Pedro Bestard, Candidato de Vox al Consell: «Hay que ser realista, no voy a ser el presidente del Consell»

Repite como candidato a presidir el Consell en representación de Vox. Pedro Bestard, que es el presidente de la federación balear de caza, reconoce que cuando fue elegido diputado en el Consell no sabía nada del funcionamiento de la institución. Pero estos últimos cuatro años de experiencia le han servido para afrontar un nuevo mandato. Tiene muy claro que no va a ser presidente del Consell, porque los votos son los que son. Aun así se conformaría con expulsar al Pacto de Progreso de la institución insular.

¿Cuáles son las líneas principales de Vox en el Consell de Mallorca?

Sobre todo presentamos un programa realista. Vox defiende al mundo rural, la lengua y la cultura mallorquina. Tenemos una cultura propia, que no tiene nada que ver con la catalana.

¿Su partido apoya que se eliminen plazas turísticas en Mallorca?

Para nada. Mientras no exista una industria alternativa, el turismo representa nuestra principal riqueza económica. Lo que hay que hacer es conseguir un turismo de calidad y eliminar las plazas ilegales.

La mayoría de partidos de la izquierda piensa lo opuesto a usted y mantienen que vienen demasiados turistas.

Este mensaje de que en Mallorca sobran turistas es demasiado peligroso porque va calando en las personas que nos quieren visitar. El turista lo que busca es que se le trate bien y con estos mensajes lo que hacemos es alejarlo.

Mallorca sufre graves problemas de colapso en las carreteras, sobre todo en los meses de verano con la presión turística. ¿Qué solución propone para este problema?

La situación de colapso circulatorio no la provocan los turistas. Todavía no han llegado los turistas y las carreteras ya están colapsadas. El problema está en las infraestructuras, que están mal hechas. Nuestra propuesta es construir mejores carreteras. Por ejemplo, realizaríamos el segundo cinturón y ampliaríamos la autopista hasta Alcúdia. Además desdoblaríamos la carretera de Campos a Felanitx y de Felanitx a Manacor. Así mejoraríamos la situación viaria de Mallorca.

¿Vox estaría dispuesto a crear un pacto de partidos de centro derecha, semejante al Pacto de Progreso?

Nuestro partido estaría dispuesto a llegar a un pacto si ello supone que la izquierda deje de gobernar el Consell de Mallorca. Pero ya advierto que no sería un acuerdo a cualquier precio, porque Vox no ha llegado a la política para ocupar sillas. No apoyaremos ninguna política continuista marcada por la izquierda. Las decisiones que se adopten deben ser un punto y aparte y empezar de nuevo.

¿Se ve usted como presidente del Consell?

La verdad es que no me veo presidiendo del Consell porque los votos no dan para tanto. Hay que ser realista. Me conformaría con doblar el número de diputados en el Consell.

Si se alcanza este acuerdo con la derecha, ¿que exigirán a sus socios?

Estas decisiones se van a adoptar en Madrid, porque Vox es un partido nacional. Sin embargo, desde aquí indicaremos los problemas generales que sufrimos en Mallorca para encontrar la solución más adecuada.

¿Cuál es la decisión más urgente que debería adoptar el Consell?

La actuación más urgente es solucionar el problema que existe en el IMAS con los menores tutelados. Desde Europa ya nos han llamado la atención. Es necesario realizar una auditoría urgente y saber dónde están los principales fallos para poder solucionarlos. Desde luego el problema de la prostitución de estos menores es grave y no se puede mirar hacia otro lado.

¿Y qué hará con la política de subvenciones?

No se pueden dar subvenciones por razones ideológicas. En Mallorca hay dos lenguas oficiales y la izquierda solo ayuda al catalán.

Su presencia en el Acampallengua se interpretó como una provocación.

Es que Vox está en contra de que se subvencionen los actos catalanistas. Basta mirar las colas del hambre para darse cuenta que cada vez hay más gente que tiene problemas para comer. Es a esta gente a la que tenemos que ayudar. En cambio, la izquierda se dedica a subvencionar a grupos catalanistas con los que simpatiza.

¿Qué solución tiene para el problema de la vivienda?

En cuatro años no se ha construido ni una sola vivienda pública. La solución que planteamos es que se construya en altura.

La ley del deporte impide que un representante público presida una federación. ¿Piensa dimitir como presidente de la federación de caza?

Es un tema que todavía no he decidido. Pero si Vox entra en el Govern balear es una de las leyes que vamos a modificar. Pero quien me conoce sabe que nunca he mezclado la política con la caza.

¿Los okupas pueden estar intranquilos con usted?

Es que los vamos a sacar a todos. Si no hubiera okupas en Mallorca habría suficientes viviendas de alquiler. Muchos propietarios no quieren alquilar su casa por temor a los okupas.