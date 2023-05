Mitin central de Més per Mallorca: Menos baloncesto y más rock and roll

Competir es una crueldad. Y las elecciones van de eso. Competir puede llegar a echarte de lo que haces porque nadie soporta la exigencia de ganar. Uno gana cuando da por hecha su derrota. Cuando escucho a Lluís Apesteguia, pienso todo esto. Y no porque le vea de perdedor, sino porque pienso que a él también le parece una crueldad competir, o al menos en los términos más habituales en los que se hace eso que llamamos imponerse al adversario. Él mismo prácticamente lo confiesa en petit comité antes de salir al escenario de Trui Teatre, donde se celebra el acto central de campaña de Més per Mallorca. «No soy agresivo. Tampoco me pondría jamás una camisa blanca, pero me adapto, tampoco es tan importante», asegura. Está un poco nervioso, se le nota. Y quién no. Pero confía en la subida que le otorgan las encuestas al partido y en el contenido de las propuestas del programa. La parafernalia, las alharacas o las soflamas ideológicas no casan con él. Lo debe pasar mal en la campaña. Pero hay que salir de Twitter.

Marta Guijarro, del equipo de Neus Truyol -quien pronunció todo el discurso de memoria-, hace las funciones de regidora del acto. «Cuando suene la sintonía del partido, salís y subís al escenario», ordena a los tres candidatos a las instituciones más importantes de Mallorca. Guijarro baja por las escaleras concentrada y vigilante. «Llevamos más de un año preparando la campaña. Y dos días en el teatro trabajando mucho. Somos pocos en el equipo y hacemos de todo», cuenta. «Cuando desciendan por los escalones, los tres deben hacerse una foto con el público detrás», instruye al personal la organizadora, que ultima los detalles de un escenario teñido de verde y con cuatro misteriosos balones de baloncesto. En este punto de la crónica, es necesario hacer spoiler, el trabajo de periodista es hacer spoilers todo el rato. Una de esas pelotas naranjas es la que Apesteguia encesta en el partido de basket que encaran los candidatos de Més en el spot electoral recién estrenado y lanzado en redes. La exclusiva del making of la tiene este diario: «El primer lanzamiento fallé, pero luego acerté los cuatro siguientes», confiesa el candidato a la presidencia. El acto funciona: ni demasiado largo ni pomposo, ayuda de Xanguito mediante. Eso sí, sobra la mitad de teatro. La escena pide menos basket y más rock and roll. Si bien es cierto que no es nada fácil llenar la sala Trui sin estrellas de la política nacional, extremo que debería haberse calibrado mejor. En su descargo, decir que el partido tampoco lo tenía fácil. Los que hemos escrito años en la sección de Cultura sabemos que en Palma escasean las salas privadas con aforos de 500 personas. Está Es Gremi. Banderas cuatribarradas Aplausos y banderas verdes, además de las cuatribarradas, llenaron los vacíos, pero no del todo. En las primeras filas, se ubicaron los candidatos de las listas, además de los consellers Fina Santiago y Miquel Mir, quien a las puertas del teatro comentaba que le quedan dos semanas, pues abandona la política activa. «Ahora voy a flirtear con la vida», bromeaba. Antoni Noguera, Josep Ferrà, Ruth Mateu o Bel Busquets están bien posicionados en la platea. También se congregan para escuchar a los candidatos algunos históricos como Biel Barceló, Miquel Àngel Mas, Maria Antònia Vadell o Tomeu Carrió. Apesteguia ha sabido tender puentes entre las distintas sensibilidades, fuerzas, poderes y generaciones del partido. Las aguas están calmadas. Truyol es pura fuerza sobre el escenario. El problema del alcalde de Deià es que no sabes si los electores verán como una virtud o una debilidad que no salga ante el atril con el chip de que esto es una competición feroz, mucho peor que un partido de basket.