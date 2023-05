La guerra de los pactos pone a seis partidos a las puertas del Govern

Sin necesidad de dudar de la parcialidad del barómetro del CIS, ha dado el sus a la campaña electoral resolviendo una incógnita crucial en Balears. En ningún caso habrá un Govern de un solo partido después del 28M. La viabilidad de un ejecutivo monocolor estaba descartada a la izquierda, por mucho que el Centro infle al PSOE. Ahora se sabe que el PP también ha de despedirse de la imagen de Marga Prohens presidiendo la comunidad en solitario.

Las autonómicas en ciernes serán la guerra de los pactos, no de los partidos. La competición electoral puede estar más abierta de lo previsto, pero no se librará entre dos fuerzas singularizadas, sino entre dos frentes. La confrontación alinea a seis formaciones a las puertas del Govern, y seguro que Ciudadanos considera que son siete los aspirantes a una cuota efectiva de poder.

La presidenta de Balears durante los próximos cuatro años será una mujer, en un duelo femenino sin precedentes, pero ambas tendrán que gobernar en compañía de otros. Podemos y Més son los socios con cartera del PSOE, al igual que en los ocho años precedentes, más allá de las pretensiones folklóricas de Lluís Apesteguia de imponer una copresidencia del Govern.

A la derecha, las exploraciones imponen a Vox como un socio obligado en todos los sentidos de un posible Govern de Prohens. La izquierda considera que la alianza conservadora está sellada por debajo de la mesa. Nadie lo diría, al escuchar cómo cruje la mandíbula de la candidata popular, cuando Jorge Campos expone sucintamente que el futuro de su camino compartido es «un gobierno regional como en Castilla y León». La fórmula se traduce en reclamar para la ultraderecha moderada la vicepresidencia del Govern, ejercida con notable ruido por Juan García-Gallardo en la comunidad castellanoleonesa.

El quinteto de PP, PSOE, Més, Podemos y Vox comparte unas aspiraciones indiscutibles al Govern, en las cuotas que decidan las urnas. Los partidos citados solo disponen de una opción, junto a aliados muy delimitados. El Pi es la única formación que salva fronteras. Puede obligar a un ensanchamiento del Pacto de Progreso hacia el centro, que ya propició Maria Antònia Munar en dos ocasiones con Francesc Antich. O puede decantarse hacia Prohens, en consonancia con el discurso cada vez más radical conservador de Josep Melià.

Por desgracia para los regionalistas, su rosáceo futuro ha frenado en seco con la encuesta del CIS. Es altamente improbable que se detengan en el tres por ciento que les adjudica Tezanos, pero el barómetro también demuestra que coronar un cinco por ciento de los votos no es una broma, y que esta frontera no solo generará ansiedad en los herederos de UM. También Podemos y desde luego Ciudadanos vienen sometidos a la tensión adicional del listón que arbitró Gabriel Cañellas, para liquidar precisamente las aspiraciones de Munar.

La política de pactos a menudo contradictorios se inicia a escala estatal en Mallorca en 1999, cuando Francesc Antich constituye el primer Pacto de Progreso. La heterodoxia de la configuración suscitó definiciones humorísticas como «el tripartito», «el multipartito», «el gobierno Frankenstein» o el «joder, qué tropa» pronunciado por Aznar en el Pueblo Español de Palma.

Las tres formaciones integrantes del Pacto vigente han asumido la prolongación de su alianza con naturalidad, pese a contenciosos como el debate en IB3. De hecho, las fuerzas de izquierda pueden presumir de que la combinación ha funcionado con tanta suavidad que existe la tentación de ampliarla al Pi.

El PP se comporta en cambio como el partido alfa de la sociedad balear, por lo que no entiende de pactos postelectorales. No se veía sometido a esa convivencia forzosa desde que Cañellas incorporó a UM a su ejecutivo autónomo en 1987. De hecho, Prohens no solo ha alimentado la ensoñación de que podría prescindir de Vox, sino que ha coqueteado con la fantasía de un Govern funambulista que se baste con el apoyo externo del Pi.

Los pactos antes tabúes se hallan tan interiorizados que obligan a recordar los rasgos monopolíticos y monopolísticos de los últimos Governs de PSOE y PP. En la legislatura recién agotada, los socialistas han copado sin interrupciones Cort, Consell y Consolat. El último ejecutivo popular de José Ramón Bauzá también controló las tres instituciones capitales. Ese predominio obsesivo a cargo del bipartidismo es inverosímil en vísperas del 28M.

Las elecciones son superadas en importancia por las negociaciones, a través de reuniones secretas que deben plasmar el veredicto de las urnas. Antonio Diéguez y Iago Negueruela son los artífices individuales de la hegemonía que ha ejercido el PSOE en los dos últimos Pactos. Si a Prohens le alcanza junto a Vox, necesitará un intermediario feroz para no entregar a sus socios Cort, la vicepresidencia del Govern y la presidencia del Parlament. Como en Castilla y León.

Aunque el resultado se medirá en pactos, el 28M se ha construido como un gigantesco plebiscito sobre la figura de Francina Armengol, que ha comandado la actualidad durante dos legislaturas completas. Sin embargo, las exigencias de sus minoritarios crecerán en una hipotética continuación. Las dentelladas de Més en la precampaña obligarían a entregar el Consell de Mallorca a los ecosoberanistas. En Palma, el alcalde José Hila se muestra rotundo en su negativa a compartir la alcaldía, a lo cual su socia Neus Truyol replica con un expresivo «cuando yo sea alcaldesa...»

Los encuestados suelen pronunciarse en contra de los pactos, porque consideran que desvirtúan el resultado electoral. A continuación, imponen con sus sufragios una fragmentación que obliga a las alianzas. En la génesis de la custodia compartida del poder, los perdedores denunciaban la alteración de la voluntad expresada por el votante. Según se comprueba ahora mismo en Mallorca, ni un solo ciudadano ignora que su sufragio va a PP/Vox o a PSOE/ Més/Podemos, con independencia de las siglas concretas que refrende.

El trauma de los populares ante la obligatoriedad de compartir generosamente los cargos con extraños, sobre todo porque ninguno de los socios previos del PP alcanzó la pujanza prevista el 28M para Vox, se cura al contemplar la alternativa. Armengol ha tenido tres rivales diferentes en otras tantas elecciones. El destino postelectoral de Bauzá y Biel Company demuestra la dificultad de sobreponerse a la mayor derrota imaginable en el ámbito regional.