El PSIB relativiza la pérdida de un diputado convencido de haber salvado los muebles

La decepción en las filas socialistas por haber perdido el tercer escaño que obtuvo en las elecciones de abril quedó ayer matizada, tras el análisis más frío, con la sensación de haber salvado los muebles a pesar de dejarse en el camino 21.563 votantes. Los socialistas consultados ayer coincidían en que habían ganado las elecciones como el partido más votado y en que el coste de un diputado menos era una posibilidad con la que ya contaban, dado que el 28 de abril lograron este colofón a su triunfo por tan sólo 396 votos. En los comicios del domingo se quedaron sin uno de sus representantes por 884 votos, los que hubieran necesitado para arrebatar a Vox el segundo escaño de la ultraderecha en Balears.

Si en abril jugaban con las cartas a favor, en el seno del PSIB eran conscientes de que en estas elecciones el escenario era más complicado para ellos, con el riesgo de un castigo en las urnas por no haber formado Gobierno. Los temores se cumplieron. Mientras que Podemos lograba mantenerse, los socialistas de las islas pagaron la fuerte abstención sin lograr compensarla con votos procedentes del descalabro de Ciudadanos ni de los malos resultados de Més. Buena parte de los tradicionales votantes de los ecosoberanistas optaron como voto util por Podemos, según aseguraban ayer tanto dirigentes del PSIB como de Més.

Desde el PSIB consideran que su caída porcentual de tan solo un punto con respecto a los comicios de hace medio año no es un buen dato, pero tampoco unos malos resultados. A ello añaden que siguen siendo la fuerza más votada en Balears, con 115.135 apoyos, un número similar a los que obtuvieron en las autonómicas del 26 de mayo (115.430). Aunque los comicios generales y los autonómicos no son comparables, en lo que se refiere a la participación no hubo tanta diferencia como en otras ocasiones. El domingo un total de 457.299 ciudadanos de Balears acudieron a las urnas, mientras que el 26 de mayo lo hicieron 429.949.

En clave autonómica y a pesar de la recuperación del PP balear que coloca a los populares en el segundo puesto, por debajo de los socialistas, y del ascenso de Vox, la suma de las fuerzas de izquierda es superior a la de los partidos de derecha, un dato que también anima a los dirigentes del PSIB.

El portavoz del partido, Iago Negueruela, incidió ayer en esta distancia tras la reunión de la Ejecutiva de del PSIB para analizar los resultados electorales. Así, resaltó que los apoyos logrados en las urnas por los partidos que integran el Govern de Francina Armengol (PSIB, Podemos y Més) se traducen en "más de 50.000 votos de diferencia" al sumarlos con respecto a los de los partidos de derechas, lo que supone "una victoria clara de los fuerzas de izquierda". Añadió que esto demuestra que "la gente sigue prefiriendo gobiernos socialistas y la izquierda sigue siendo predominante en Balears, lo que supone un aval a nuestras políticas y un mandato para continuar en la misma línea".

Otra cuestión es los efectos que pueden tener las dificultades de Pedro Sánchez para formar Gobierno, lo que afecta a las arcas autonómicas pendientes de la llegada de fondos estatales que implican la aprobación de presupuestos.

En el PSIB están convencidos de que los resultados electorales no dejan en esta ocasión ninguna alternativa a Sánchez que no sea un pacto a la izquierda. El domingo por la noche Armengol lo dejó muy claro y ayer los dirigentes socialistas de Balears consultados se expresaban en el mismo sentido, confiando en que sea posible cerrar un acuerdo con cierta agilidad.

"Toca desbloquear con un Gobierno de España fuerte, estable, capaz de dar soluciones reales a los problemas de la ciudadanía, que comparta agenda política y social con Balears, que se forme rápidamente y que sea desde la izquierda, como siempre hemos defendido los socialistas de Balears", resaltó ayer Negueruela. La presidenta del Govern y líder del PSIB fue una de las dirigentes del partido que advirtió a Pedro Sánchez de que era un error convocar nuevas elecciones. El domingo por la noche Armengol fue aun más contundente en su mensaje, instándole a alcanzar un acuerdo con Podemos. "La ciudadanía nos ha dado una segunda oportunidad y hemos de aprovecharla como el mayor antídoto contra la ultraderecha", dijo ayer Negueruela tras la reunión de la Ejecutiva del PSIB.