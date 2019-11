Mesquida se vuelve a Calvià y no se postula para suceder a Rivera

Joan Mesquida pedirá el reingreso a su plaza de funcionario del ayuntamiento de Calvià cuando se constituya el nuevo Congreso de los Diputados. El parlamentario de Ciudadanos, que el domingo fue uno de los grandes perjudicados de la debacle de su partido al no revalidar escaño por Balears, no tiene intención de postularse para la sucesión de Albert Rivera, dimitido ayer tras la pérdida de 47 diputados. "Pediré el reingreso a mi plaza del ayuntamiento de Calvià y es a lo que pienso dedicar ahora", aseguró Joan Mesquida a este periódico.

El exdirector general de la Policía y la Guardia Civil con Zapatero era una de las personas de máxima confianza de Rivera y miembro de la ejecutiva nacional del partido naranja. Ayer vivió en primera persona la dimisión de Rivera en Madrid: "Ha sido muy emotivo y hay que reconocer que le honra su dimisión. Yo estoy en Ciudadanos porque me vino a buscar y se hace extraño que un político que todavía no tiene 40 años se retire de la política".

Sobre su continuidad en el partido recordó que "ahora se celebrará un nuevo congreso y vamos a ver cómo queda la nueva ejecutiva". "Yo me llevo bien con la mayoría de gente y creo que el futuro en Ciudadanos pasa por Inés Arrimadas. Será el primer partido importante que apueste por una mujer como cabeza de cartel", añadió Mesquida. Pese a estas afirmaciones, no tiene intención de postularse para estar en el núcleo de poder. "Yo nunca he sido de postularme, siempre han venido a buscarme, como ocurrió con Ciudadanos y Albert Rivera", apuntó el todavía diputado.

Pactos y vetos con el PSOE

La debacle de Ciudadanos, con la pérdida de 47 diputados entre ellos el de Balears, es otro de los aspectos analizados por Joan Mesquida un día después de las elecciones: "Es evidente que el votante se ha confundido y no ha entendido los motivos por los que no se llegó a un acuerdo con el PSOE para gobernar. Es verdad que Pedro Sánchez no lo puso nada fácil, pero la gente se ha confundido con ello y nos ha dado la espalda", aseveró Mesquida.

El exdirigente socialista consideró que a Ciudadanos de Balears le arrastró la situación nacional del partido: "No se entiende cómo, presentando a las mismas personas y con el mismo programa, en abril estuvimos a muy pocos sufragios de conseguir dos diputados y ahora hayamos perdido 50.000 votos. Es evidente que la situación de confusión de nuestro votante nos ha arrastrado en Balears, como en muchas otras comunidades".

La única crítica de Mesquida a Rivera es por haber dicho "antes de las elecciones que con Sánchez no pactaría, ya que habitualmente estos vetos no se suelen anunciarse durante una campaña, y creo que ello influyó bastante en la confusión del votante".

Mesquida no quiso pronunciarse y descartó factores locales en los malos resultados de Balears. Sin embargo, en el seno de los naranjas de las islas hay quien asegura que algunos fichajes, como el del expresident del Govern y del PP José Ramón Bauzá, no han ayudado nada e incluso creen que pueden haber restado votos, tanto en las autonómicas como en las generales.

Bauzá también con Rivera

Precisamente José Ramón Bauzá también estuvo ayer en Madrid con Albert Rivera en la ejecutiva de Ciudadanos donde dimitió de todos sus cargos y anunció que no recogería el acta de diputado. Bauzá explicó que "la decisión de Albert demuestra su honestidad, humildad y grandeza, ya que hay muy pocos presidentes de partido a nivel nacional que hayan tomado la decisión que hoy -por ayer- ha tomado él". "Lo ha hecho por lealtad institucional y a España", aseguró el eurodiputado mallorquín pocos minutos después de salir de la sede de Ciudadanos para regresar a Bruselas.

Bauzá consideró que el partido debe hacer "autocrítica interna", pero reiteró que ayer era el momento de poner de relieve el "paso histórico" que dio Albert Rivera con su dimisión.

Sobre si piensa postularse por alguno de los cargos de poder en el nuevo congreso, José Ramón Bauzá, recordó su fichaje por los naranjas: "Estoy en Ciudadanos por Albert Rivera, que me convenció de que volviera cuando yo ya me había retirado de la política. Ahora se convocará un congreso sin prisas y con absoluta tranquilidad y yo soy un afiliado más y estaré a disposición del partido". El eurodiputado indicó que ayer en la ejecutiva no se habló en ningún momento de futuro.