Malestar en Més por los peores resultados de su historia

Los tan sólo 18.206 votos cosechados por Més en las elecciones del domingo han causado un fuerte malestar interno entre afiliados del partido, que han visto cómo empeoraban aún más su marcador con respecto a abril. Los propios coordinadores de la formación ecosoberanista, Bel Busquets y Guillem Balboa (este último cartel electoral al Congreso) enviaron ayer una carta a los militantes asumiendo estos "decepcionantes" resultados.

"No hemos conseguido que nuestro tradicional votante en las generales (aproximadamente el 7 por ciento) o de las autonómicas y europeas (aproximadamente un 10 por ciento) nos encontrara como su opción óptima. Cuando una persona o una organización se marca unos objetivos y no los alcanza, no basta con decir que no se está satisfecho: estamos profundamente insatisfechos", afirman Busquets y Balboa en su misiva.

"Debemos reflexionar sobre qué nos ocurre en las elecciones estatales, sobre todo en los últimos años, y por eso es necesaria una reflexión tranquila pero urgente de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea; es necesaria una revisión de nuestra relación con los movimientos sociales, de nuestra labor en las instituciones y de nuestra construcción interna", añade la carta.

Esto será una labor para la próxima dirección del partido, según resaltó ayer el secretario de comunicación de Més y coordinador de campaña, Lluís Apesteguia, tras la reunión de la Ejecutiva de la formación para analizar los resultados electorales. Més comienza este sábado su asamblea general que culminará a finales de noviembre con la elección de los nuevos coordinadores. "Nuestro votante tradicional ha optado como voto útil otras opciones, no hemos sido capaces de revertir esta tendencia que se ha ahondado", resaltó Apesteguia. Añadió que el partido debe reflexionar "sobre la estrategia electoral y también sobre los aliados" ante las citas con las urnas en las generales.

Fuentes de Més confirmaron el malestar en el seno del partido ya que, si bien los ecosoberanistas no han logrado nunca alcanzar el codiciado escaño en el Congreso, en esta ocasión lo veían más viable puesto que el número de votos que hubieran necesitado era de unos 38.000. En las autonómicas del 26 de mayo Més logró 38.786 votos, a pesar de no ser sus mejores resultados. Sin embargo, las mismas fuentes resaltaron que ante las generales el partido no solo no ha logrado frenar la huida al voto útil, que según aseguran se ha dirigido hacia Podemos, sino que tampoco ha aprovechado la decisión de El Pi de no presentarse a estas elecciones, haciéndose con parte de sus votos.

Noguera



El exalcalde de Palma y actual concejal de Cultura, Antoni Noguera, presenta hoy su candidatura para liderar Més. Tal y como ya informó este diario, Noguera es el dirigente que ha generado un mayor consenso entre los distintos sectores del partido enfrentados desde hace tiempo para salir del próximo congreso a finales de este mes como nuevo coordinador de Més. Si bien no suscita la unanimidad, cuenta con el apoyo de pesos pesados del partido, como Josep Ferrà o Neus Truyol.