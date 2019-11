Vox consigue más apoyos en Baleares que en el resto del país

La formación política Vox fue la gran triunfadora de las elecciones generales y los buenos resultados a nivel nacional también se trasladaron a Balears. La formación de extrema derecha consigue dos actas de diputado, que estarán representadas por el doctor Antonio Salvá y por la abogada de Eivissa, Patricia de las Heras. Una vez conocido el escrutinio definitivo el ambiente anoche entre los seguidores del partido no podía ser más festivo y no era para menos. Han conseguido 77.239 votos en las islas, es decir, casi 20.000 más que en las anteriores elecciones generales.

Jorge Campos, el líder del partido en Balears, calificó de "victoria espectacular" el resultado que consiguió su partido a nivel nacional, logrando 52 diputados. Y también se felicitó por los resultados obtenidos en las islas, ya que han conseguido pasar de un 11% de apoyo, a un 17%, unas cifras que se sitúan dos puntos por encima de los resultados que ha cosechado Vox a nivel nacional.

"Nuestro objetivo era igualar los resultado de las anteriores elecciones y hemos doblado el número de diputados. Es un éxito sin precedentes, cuando Vox Baleares es un partido que hace dos años no existía". Señaló también que valorando estos buenos resultados electorales, Vox se convierte en un partido que constituye "una clara opción de gobierno de cara a las elecciones autonómicas y municipales". Jorge Campos anunció que "hemos venido para quedarnos, para gobernar y para terminar con el pantacatalanismo. Nuestro mensaje ha llegado a una inmensa mayoría de ciudadanos que quieren ser españoles y que defienden el régimen constitucional. Ya no sirven las etiquetas que nos califican de partido de ultraderecha. Esta claro que 3,5 millones de personas nos han votado porque somos un partido con las ideas claras que nos preocupamos por los problemas de los españoles". Ante el panorama político que se describe tras los resultados electorales, Campos no quiso adelantar ningún posible pacto ya que, "dependerá de la actitud del resto de partido".

Sobre el origen de los votos que han conseguido para obtener estos espectaculares resultados en Balears, Campos señaló que proceden de muchos caladeros, ya que "nuestro mensaje llega a todo el mundo. Hemos ganado en barrios pobres, en barrios ricos y en muchos pueblos. Son votos que buscan un partido que defiende la unidad de España, la defensa de la identidad de los baleares y terminar con la dictadura catalanista".



No están solos



Por su parte, el doctor Antonio Salvá, el nuevo diputado nacional, quiso agradecer a las más de 70.000 personas que le votaron. "Me gustaría darle la mano a todos ellos". Criticó que todavía hay mucha gente que tenga que esconderse cuando decide votar a Vox, pero señaló que estas personas "no están solas, nosotros le representamos". Anunció que con los resultados conseguidos ayer a nivel nacional empieza "una nueva etapa en España, porque ya está bien de separatistas y comunistas, que lo único que pretenden es destruir nuestra nación. Que esta gente sepa que nos tendrán enfrente".

El partido había comunicado a los militantes que se abstuvieran de acudir al lugar del Passeig Marítim desde donde los principales candidatos siguieron el resultado electoral.