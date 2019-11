Podemos esquiva el retroceso de la izquierda y retiene los dos escaños

Unidas Podemos resiste en Balears, donde saldó la cita electoral del 10N de manera exitosa al haber logrado el objetivo de conservar los dos escaños que conquistó en las generales de 28 de abril. De este modo, Antònia Jover y Lucía Muñoz volverán a representar al archipiélago en el Congreso de los Diputados en una legislatura en la que presumiblemente la gobernabilidad va a ser todavía más complicada.

El partido morado ha quedado desplazado del segundo al tercer escalafón del podio político de las islas en beneficio del PP tras haber perdido cerca de once mil votos: -aunque ha subido ligeramente en porcentaje de voto-. Pese a todo, ha logrado contener el bajón que le auguraban la mayoría de encuestas y que en Balears amenazaba con traducirse en la pérdida del escaño de Muñoz. Ni siquiera la alta abstención ha dañado excesivamente al partido liderado por Pablo Iglesias en el archipiélago.

Los votos que se ha dejado por el camino Podemos son prácticamente los mismos que ha ganado Más País, la formación lanzada por Íñigo Errejón para competir con la formación morada y con el PSOE por el voto progresista. Su irrupción en la escena política ha provocado algún arañazo al partido morado en las islas, pero no le ha hecho tanto daño como para alterar el reparto de equilibrios en Balears. Ha habido trasvase de votos entre un partido y otro, pero la realidad es que los errejonistas se quedaron muy lejos del escaño y de inquietar a Podemos.

Los dirigentes del partido morado se felicitaron al término del recuento por haber salvado los muebles en un contexto de caída generalizada de la izquierda -el PSIB perdió casi veinte mil sufragios en Balears-. Y cargaron contra Sánchez, a quien culparon de una repetición electoral que dificultará aún más un Gobierno progresista. "Se equivocó volviendo a llevarnos a unas elecciones. Está claro que no le ha ido bien, pero no puede ser que en este país paguemos siempre los mismos. No sé si Sánchez podrá dormir bien después de habernos llevado a una España en blanco y negro que nadie quería", subrayó Jover.

Muñoz agradeció los votos con los que mantendrá su escaño en el Congreso -"os lo vamos a devolver con trabajo y mas trabajo"-, y apuntó contra el presidente socialista: "Sánchez ha dado alas a la extrema derecha por no querer formar un Gobierno de progreso con nosotras. Espero que esta vez no repita el mismo error".

Los cargos que se citaron en la sede de Unidas Podemos en Palma pusieron el foco en los dos escaños que la formación ha logrado retener, pasando de puntillas por los diez mil votos que se han dejado desde abril. "Más País solo ha obtenido el 2% de los votos y es evidente que hemos tenido el apoyo de la ciudadanía", valoró el secretario de Organización del partido, Alejandro López. "Tenemos una hoja de ruta y lo estamos haciendo bien. Pero analizaremos en qué hemos podido fallar", concedió el dirigente.

Beni Aguiló, número uno de la lista al Senado por Balears, se quedó sin representación, tal como era previsible.



Noche electoral



Los suspiros de alivio en la sede de Podem Balears en la calle Joan d'Austria de Palma eran audibles a medida que el escrutinio avanzaba y confirmaba los dos escaños para Antònia Jover y Lucía Muñoz, este último amenazado por varias encuestas. Las dos diputadas estuvieron acompañadas por una nutrida representación de cargos como el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Agricultura y Pesca, Mae de la Concha; la vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot; y los regidores de Cort, Alberto Jarabo y Sonia Vivas. Sin embargo, apenas se dejaron ver por la sede un puñado de militantes y apoderados pese a que la noche electoral fue exitosa.