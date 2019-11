Armengol insta a Sánchez a pactar con Podemos e independentistas

El PSOE perdió en Balears un diputado y unos 21.000 votos en las elecciones generales celebradas ayer. Pese a ello, Francina Armengol, apostó para que en esta ocasión Pedro Sánchez le escuche y asuma la hoja de ruta del pacto en las islas para trasladarlo a nivel nacional. La presidenta del Govern y líder socialista de Balears instó de forma directa a Pedro Sánchez a formalizar un pacto que desarrolle "políticas progresistas" como la mejor manera "de combatir el auge de la extrema derecha". La líder socialista de las islas consideró que este acuerdo para desbloquear el país debe ser con Podemos y con apoyos de los partidos nacionalistas o independentistas. "Es evidente que tendrá que ser un acuerdo con diversas fuerzas políticas", admitió la presidenta del Govern.

Armengol, que compareció acompañada de toda su cúpula y de los candidatos isleños, Pere Joan Pons, Cosme Bonet y Susana Moll, no quiso ni por asomo plantearse una abstención del PP para facilitar un Gobierno del PSOE en solitario: "Las soluciones deben venir por la izquierda y con partidos que han blanqueado a la extrema derecha en Andalucía, Murcia o Madrid no podemos llegar a ningún acuerdo posible", afirmó rotunda la socialista isleña. De igual modo, mostró su preocupación por el ascenso de Vox y volvió a culpar de ello PP y Ciudadanos: "No se les puede considerar el antídoto de la extrema derecha porque son parte de ella, los están blanqueando en gobiernos autonómicos y municipales. Sin lugar a dudas la mala noticia de estas elecciones es el ascenso de la extrema derecha".



Ganan 5 elecciones en 2019



La presidenta del Govern lamentó la pérdida de un diputado y de los más de 21.000 votos en Balears y aseguró que reflexionarán y harán autocrítica. No obstante, también recordó que "en 2019 se han celebrado cinco elecciones (dos generales, municipales, autonómicas y europeas) y el partido socialista las ha ganado todas en Balears".

Sobre los motivos que han llevado a perder un diputado y estos miles de sufragios, indicó que ha habido gente que se ha "frustrado por la repetición de elecciones" y que también la climatología influyó en la bajada de participación. A juicio de Armengol, la fragmentación de la izquierda tampoco ha ayudado a esta pérdida de sufragios y, sin nombrarlo, se referió a los casi 10.000 votos que ha conseguido Más País y que restaron apoyos a las fuerzas progresistas.

"Los ciudadanos han vuelto a hablar hoy -por ayer- y suma. Pido un esfuerzo para que pueda haber un gobierno fuerte que desarrolle políticas progresistas. Nuestra Comunidad necesita más que nunca un Gobierno que salga del bloqueo", apostilló Armengol. El PSIB-PSOE reunirá a su ejecutiva hoy para analizar los resultado y reflexionar sobre lo que ha ocurrido. En este sentido, el candidato socialista a las generales, Pere Joan Pons, coincidió con Armengol en que para combatir a la extrema derecha "debe ser con políticas progresistas". Pons se congratuló de que Balears "sigue siendo un territorio de izquierdas".



PSOE

La de ayer no fue de las mejores noches electorales que han vivido los socialistas de Balears. Pese a volver a ganar en las isla, pérdida de un diputado y de unos 21.000 votos, provocó que las sonrisas y la euforia de los dirigentes socialistas fuera moderada, empezando por la líder Francina Armengol. Una Armengol que llegó a la sede socialista sobre las 20:00 horas y estuvo todo el tiempo acompañado de sus dos personas de máxima confianza. El superconseller Iago Negueruela y la secretaria general Silvana González. Después llegaron los candidatos y el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs. Todos ellos no lucieron su mejor semblante a raíz de los resultados.