Los candidatos llaman a participar pese a la lluvia

La jornada electoral ha arrancado con lluvia y frío, aún así los ciudadanos ya están votando y también lo hacen los candidatos este 10 de noviembre en Baleares. Los primeros en depositar sus votos en las urnas han sido los cabeza de lista de Unidas Podemos y Vox, Antonia Jover y Antonio Salvà.



La candidata más madrugadora ha sido Antònia Jover. Sobre las diez de la mañana llegaba al colegio San Rafael, en la calle Pablo Iglesias, y tras votar ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto.



"Hoy es un día de lluvia, pero es un gran día para reivindicar todos estos derechos que nos ha costado tanto conseguir delante de toda la gente que nos quiere devolver a una España en blanco y negro. Los poderosos irán todos a votar y hoy les demostraremos que nuestros votos valen tanto como los suyos".





Toni Salvá, nuestro número uno al Congreso, ya ha votado.

Ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a las urnas este 10N.

A pesar de la pluja, avui fa un dia excel·lent per anar a votar per les Illes Balears, la democràcia i les llibertats. Jo ja ho he fet!

Nuestra cabeza de lista al Congreso por las Illes Balears Marga Prohens vota en Palma



Hoy es un día para desafiar el mal tiempo e ir a votar para desbloquear nuestro país y que no volvamos a encontrarnos en la misma situación de aquí a 4 meses

És important que la gent es pugui expressar i doni la seva opinió. És important que la gent es mobilitzi avui i no que es manifesti demà.

El candidato al Congreso de losacudía a su colegio electoral, el CEIP Jaume I en el Paseo Mallorca, junto a Jorge Campos pasadas las diez y media de la mañana. Salvà también ha animado a los ciudadanos a Guillem Balboa , cabeza de lista de, ha votado sobre las once de la mañana. El ecosoberanista también ha animado a todos los baleares a acercarse a sus colegios electorales. "la democràcia y las libertadas. ¡Yo ya lo hecho".El número uno de Ciudadanos por Baleares al Congreso, Joan Mesquida, ha pedido este domingo que, a pesar del día "desapacible" y lluvioso" porque "lo importante es desbloquear el país; es importante ir a votar". Tras depositar sus papeletas en un colegio del Secar de la Real de Palma, Mesquida ha declarado a los periodistas que es comprensible que muchos votantes estén "molestos" por haber sido convocados a las urnas por cuarta vez en un año Marga Prohens acudía a las once de la mañana a su colegio electoral en el Secar de la Real. La candidata popular ha asegurado que hoy es "un día paray no encontrarnos en la misma situación de aquí a cuatro meses".El último candidato en votar ha sido. El socialista ha resaltado la importancia de la jornada electoral para que la gente "" y ha asegurado que es necesario que la ciudadanía "se movilice hoy y que no tenga que manifestarse mañana", Tras votar en su colegio electoral de Establiments, Pons ha hecho hincapié en animar a los votantes a acudir a las urnas a pesar de la lluvia y del "cansancio" que pudieran tener en la tercer jornada electoral en poco más de seis meses en Baleares. "", ha incidido el candidato socialista para reclamar a la ciudadanía "que se anime, que salga de casa" y exprese su voluntad a través del voto.Lay líder del PSOE de Baleares,también ha instado hoy a los electores a cumplir con su "obligación y responsabilidad como ciudadanos" acudiendo a votar "". Tras depositar sus papeletas en las urnas del colegio Sant Felip Neri de Palma, Armengol ha resaltado ante los periodistas que las de hoy son unas elecciones "absolutamente importantes" tanto para el archipiélago como para el conjunto de España.La presidenta ha agradecido el trabajo de todos los que este domingo trabajan para hacer posible el desarrollo de las elecciones y ha subrayado la importancia de participar: "y también el futuro de esta Comunidad Autónoma". "Hoy tendremos una jornada larga e intensa", ha augurado la secretaria general del PSIB-PSOE.