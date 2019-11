Pere Joan Pons: "Sinceramente, no veo un gobierno de Sánchez con la abstención de PP o Cs"

Candidato del PSOE por Balears. Después de romper la disciplina de voto de los diputados socialistas en 2016 para evitar abstenerse ante Mariano Rajoy mantuvo el 'no', el pasado mes de abril Pere Joan Pons (Palma, 1970) revalidó su escaño con la victoria del PSOE en Balears. Mantiene su defensa de "un pacto progresista" como solución al desbloqueo.

P La derecha no sumaba y Esquerra regalaba la investidura. Sólo era que pactaran PSOE y Podemos. ¿Por qué hemos llegado a estas elecciones?

R La pregunta no es cómo hemos llegado aquí sino cómo afrontamos los retos de futuro. No es el momento de atribuirnos responsabilidades. El PSOE lleva quince meses gobernando con ilusión y con un proyecto que no tiene nada que ver con el del PP de la Gürtel. En estos meses a Balears le ha ido bien tener un presidente socialista: tenemos un REB, hay sintonía y un interlocutor.

P Sin embargo estas elecciones han generado malestar entre los ciudadanos.

R Tengo la sensación de que lo del malestar de la ciudadanía es un relato de la derecha para desmovilizar a la sociedad en las urnas. Podemos estar cansados por la situación, pero no por ir a votar.

P ¿Por qué no es posible el Pacto que existe en Balears para el Gobierno?

R En Balears llevamos más de 20 años de experiencias de pacto. En 2015 hubo un acuerdo con Podemos fuera del Govern y este año con Podemos dentro. Los socialistas de Balears desde 2015 hemos propuesto una salida coherente por la izquierda. Con una victoria clara en abril, el PSOE ha sido muy generoso extendiendo la mano pero no ha sido posible.

P ¿Qué espera después del 10N para poder superar el actual bloqueo?

R Lo que esperamos es que haya una gran movilización porque ya no estamos hablando de fotos de Colón, sino de dos partidos que gobiernan con el apoyo anómalo en Europa de la extrema derecha o derecha extrema y que este partido ha exhibido sus postulados anticonstitucionales, autoritarios, que dice que Europa es una secta...No nos arrepintamos el lunes de no ir a votar.

P En abril se había frenado a Vox y estas elecciones le han dado una segunda oportunidad. ¿No ha sido irresponsable propiciar otras elecciones?

R No sé si supone otra oportunidad. Los ciudadanos dirán si les dan más espacio o no. ¿Que tienen una segunda oportunidad? El marco de juego es el que es.

P Usted que se mantuvo en el 'no' ante Rajoy, ¿cómo ve que ahora Sánchez proponga que gobierne la lista más votada?

R Es una propuesta en un marco donde otras formaciones no han hecho más que bloquear. Lo que está claro es que hay que encontrar soluciones y que eso pasa por dialogar y llegar a acuerdos.

P ¿Ve un Gobierno de Sánchez con la abstención del PP o de Ciudadanos?

R Sinceramente no lo veo, pero no sé lo que sucederá. Para formar pacto lo más importante es compartir programa.

P ¿Es preferible un gobierno del PSOE en minoría que con Podemos?

R Lo importante es que haya un proyecto progresista, luego ya veremos cómo encajar las piezas: que haya progresividad fiscal, actualización de las pensiones, sanidad universal, una educación en el 5% del PIB, lucha contra el cambio climático...Desde el PSIB siempre hemos defendido que haya pactos progresistas.

P ¿Caben en esos pactos las fuerzas independentistas como en Balears?

R No sé si caben o no. Durante diez meses [después de la moción de censura] el PSOE pilotó el proyecto con el apoyo de diferentes partidos en las votaciones. La señora Ana Pastor del PP fue presidenta del Congreso con el apoyo de los independentistas y nadie del PP dijo nada.

P En medio año, los tres diputados del PSOE por Balears no registraron ni una sola iniciativa en el Congreso.

R Reconozco que ha habido la mecánica de no presentar iniciativas, pero por contra hemos hecho política útil: hemos estado en la fallida de Thomas Cook, en las inundaciones, en los 18 millones de Sant Llorenç...Algunos diputados se defienden con sus iniciativas, pero con el final de la legislatura éstas han decaído.

P ¿No presentaron iniciativas en previsión de unas nuevas elecciones?

R No, pensábamos que habría solución.

P ¿Por qué no presentaron entonces?

R Porque la legislatura estaba por empezar. Esa ha sido la mecánica y ya está.

P Defiende que con Sánchez le ha ido bien a Balears, pero sus presupuestos recortaban 20 millones en las islas.

R Había aumento de la inversión bilateral, el descuento del 75% y había llegado el REB. Eran un punto de partida y creo que habríamos revertido la situación. No lo hemos hecho todo bien, pero el balance para Balears es más positivo que negativo.

P El ministro José Luis Ábalos dijo que miraba el nivel de renta y la frecuencia con que vuelan los beneficiarios del descuento del 75 por ciento. ¿Para qué?

R Estaba en el Congreso cuando lo dijo y entendí que había un análisis. Las palabras del ministro se aclararon y garantizó el descuento de residentes del 75 por ciento, que es lo que defendemos. Me merece credibilidad, así que tranquilidad.



En corto

P ¿Qué desayuna?

R Uff...Café, cereales, pan con tomate y anchoas y zumo de naranja. Tradición de cuando vivía en Suiza.

P ¿Una canción para motivarse?

R Me gusta Be Thankful for what you got de Massive attack.

P ¿Utiliza transporte público?

R Sí, pero tengos dos hijas pequeñas y a veces es complicado.

P ¿Su especialidad en la cocina?

R Muchas, pero me gusta hacer cosas italianas, me encanta.

P ¿Una manía?

R Mi ceja se me descoloca.

P ¿Lo último que ha comprado por internet?

R Un viaje, un vuelo.

P ¿Un cuadro?

R El Gernika, lo fui a ver hace poco.

P ¿Un personaje literario con el que se sienta identificado?

R Me gustan los de Roberto Bolaño.

P ¿Una serie de televisión?

R House of Cards y Mad Men.

P ¿Su peor metedura de pata?

R Muchas, la última en una cena de partido, pero no diré cuál.

P ¿Hay vida después de la muerte?

R No lo sé, pero tenemos toda la eternidad, mejor espabilar ahora.