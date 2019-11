Antònia Jover: "La gente ya se ha dado cuenta de que el único voto útil si quiere un Gobierno progresista es a Podemos"

Candidata de Unidas Podemos por Balears. En las pasadas elecciones de abril se estrenó en la primera línea política como cartel electoral por Podemos en Balears y ahora repite. A pesar de las encuestas, aspira a mejorar los buenos resultados del partido en los últimos comicios convencida de que el castigo en las urnas de la izquierda se dirigirá al PSOE.

P En abril Podemos logró muy buenos resultados en Balears, colocándose como la segunda fuerza en las islas tras el PSIB. En esta ocasión las encuestas apuntan hacia un descenso de su partido.

R Creo que vamos a tener mejor resultado que en abril. En las pasadas elecciones se hizo el voto del miedo, el voto útil. Ahora la gente ya se ha dado cuenta de que si se quiere un Gobierno progresista el único voto útil es a Unidas Podemos.

P ¿Y el riesgo de la abstención?

R La gente es inteligente y sabe que si no va a votar otros decidirán por ellos. Es cierto que la gente está cansada, pero lo estaba más hace una semana. Muchos que me decían que estaban enfadados y no irían a votar ahora tienen claro que sí lo harán.

P ¿Por qué en Balears y en otras comunidades se puede pactar con relativa facilidad gobiernos de coalición entre PSOE y Podemos y en Madrid no?.

R Eso habría que preguntárselo a Sánchez. Nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos a negociar. Decimos claramente que queremos un Gobierno de coalición, que queremos negociar programas y equipos. Nuestros votos valen tanto como los de cualquier otro partido.

P En el debate entre candidatos del pasado lunes Pedro Sánchez planteó que se apoyara a la lista más votada para formar Gobierno si se producía una situación de bloqueo. ¿Llegados a ese extremo Podemos lo apoyaría?

R En el debate la sensación que me dio Pedro Sánchez es que está dispuesto a gobernar con la derecha. Creo que el PSOE ya tiene decidido y pactado con el PP como lo harán. Estoy convencida. Sobre lo de la lista más votada lo que tengo que decir es que sin un Gobierno con Unidas Podemos no habrá políticas progresistas. Volverán a hacer políticas neoliberales y los trabajadores, autónomos y pymes volveremos a pagar la crisis que viene y que Pedro Sánchez ahora está negando.

P Pedro Sánchez niega la tesis de la gran coalición con el PP.

R También negaba que pedía el voto a la derecha cuando estaba pidiendo su abstención. Y si era necesario un pacto, le pedía a su querido Albert (Rivera) que hablaran. La derecha se lo negó.

P ¿Cuántos votos cree que le puede quitar Más País a Podemos en Balears?

R No me planteo que nos pueda quitar votos. Salimos a ganar y tendremos mejores resultados que el 28 de abril.

P ¿Qué le diría a un votante de izquierdas indeciso para convencerle?

R Al votante de izquierdas solo que hay que decirle los puntos de nuestro programa. Sin nosotros no habrá subida del salario mínimo, no se garantizarán las pensiones, traerán la mochila austriaca y no se financiará la dependencia. Tampoco se financiará la Comunidad, porque llevan decenas de años en el Gobierno con mayorías absolutas y no lo han hecho. Hay que hacer un reparto territorial justo en cuanto a la financiación.

P Cataluña ha marcado toda la campaña. ¿Tiene solución?

R Las medidas que han adoptado hasta ahora sólo han conseguido incendiar Cataluña. Los fuegos no se apagan con gasolina. El conflicto político solo se puede arreglar con política, con diálogo.

P ¿Cuál es el principal problema de Balears que si estuviera en su mano solucionar desde Madrid lo colocaría en el primer puesto de la agenda?

R Son dos. Tenemos un 15 por ciento de personas al borde de la exclusión social y un 30 por ciento que no llega a final de mes. Hay que aumentar el salario mínimo a 1.200 euros. Además tenemos que intervenir el mercado de la vivienda, porque el problema de la vivienda es acuciante. La gente necesita comer y un techo para vivir, por lo que estos son los problemas prioritarios.

P Pedro Sánchez se pronunció en el debate a favor de derogar la reforma laboral. ¿Le cree?

R Cuando está en el Gobierno no la quiere derogar y dice que en todo caso se podría hablar de algún artículo. Estamos acostumbradas a que el PSOE diga una cosa en campaña y haga la contraria cuando está en el Gobierno. Como punto estrella dijo que haría vicepresidenta a Nadia Calviño, que está en contra de derogar la reforma laboral y que apuesta por la mochila austriaca. La mochila austriaca supondrá obligar a la gente a pagarse una pensión que invertirá en una compañía privada, que si quiebra se quedará sin pensión, o le obligarán a pagarse su despido.

En corto

P ¿Qué superpoder le gustaría tener?

R El de arreglar las cosas.

P ¿Qué coche tiene?

R Ninguno.

P ¿Cuánto dinero lleva?

R Poco. Unos 40 euros.

P ¿A qué personaje histórico invitaría a cenar en su casa?

R A Santiago Carrillo.

P ¿A quién no invitaría nunca?

R A Santiago Abascal.

P Defínase con tres adjetivos

R Seria, trabajadora y muy leal.

P ¿Un lugar para esconderse?

R Port d'es Canonge.

P ¿Su mayor miedo?

R Que le pase algo a mi familia.

P ¿La última mentira que ha dicho?

R No digo mentiras.

P ¿Si sólo pudiera comprar una cosa, cuál sería?

R Comida.

P ¿La última película que ha visto?

R Últimamente veo series, la última Vida Perfecta.

P ¿El último libro que ha leído?

R De Carmen Barrios, Rojas violetas y espartanas.