Joan Mesquida: "Si la suma con el PP da, permitiremos la gobernabilidad en menos de treinta días"

Candidato de Ciudadanos por Balears. Exconseller socialista, exdirector general de la Policía y la Guardia Civil y exsecretario de Estado de Turismo con José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Mesquida (Felanitx, 1962) fue uno de los fichajes estrella de Albert Rivera para las últimas elecciones y ahora repite para atar el escaño obtenido en abril y buscar el segundo

P La mayoría de encuestas sitúan a Ciudadanos entre los 15 y los 20 escaños. ¿Teme perder el escaño que obtuvieron en Balears el 28 de abril?

R No, Ciudadanos tiene un votante que es muy reflexivo, crítico, que no es militante, de esto de PP o PSOE de toda la vida. Es un votante que decide el voto en los últimos quince días, por eso nuestros resultados nunca son tan buenos en las encuestas como lo son en las urnas.

P ¿La idea de Ciudadanos si la suma lo permite es reproducir el pacto de Andalucía o Madrid a toda España?

R Si la suma con el PP da un diputado más, Albert Rivera ya ha dicho que permitirá la gobernabilidad en menos de 30 días. Si nos sitúan en la oposición ya hemos dicho que nos abstendremos a cambio de diez grandes reformas. No hemos levantado ningún veto a Pedro Sánchez, pero nos abstendríamos si se compromete a esas diez reformas.

P Es decir que si no puede pactar con el PP, se abstendrá ante el PSOE.

R Sí, si Sánchez se compromete con esas diez grandes reformas, nos abstendremos; si Sánchez pide la abstención con un cheque en blanco como ha hecho hasta ahora, evidentemente no.

P ¿Votarían a favor para que no dependa de los partidos independentistas?

R No, a favor no, porque pensamos que Pedro Sánchez es malo para España. Votar a favor está totalmente descartado.

P Reproducir el pacto de Madrid o Andalucía, significa pactar con Vox.

R Ciudadanos no ha pactado nada con Vox. Vox podía decidir si quería que siguiera gobernando el PSOE o si quería un cambio y eligió cambio. Pero nosotros nunca cederemos en la defensa de los derechos y libertades, estado del bienestar o en el marco constitucional. Esas son y serán nuestras líneas rojas.

PSu socio en Europa, el presidente francés Emmanuel Macron, les ha llegado a advertir que no pacten con Vox.

R Insisto, nuestros acuerdos de gobernabilidad son con el PP y Vox ha decidido darles apoyo pero a cambio de nada. Si Vox nos pide, por ejemplo, ir contra los derechos LGTBI para gobernar una institución nosotros no lo aceptaríamos.

P En su programa se habla de Cataluña, del País Vasco y de la España vacía, pero no se menciona a Balears.

R Ciudadanos tiene un concepto muy claro que es la igualdad, que todo ciudadano tenga los mismos derechos viva donde viva. No es de recibo que un estudiante universitario del País Vasco reciba 9.504 euros y uno de Balears 5.873. Nosotros defendemos una mejora de la financiación a Balears. Recordemos que los presupuestos de Pedro Sánchez dejaban a Balears segundos por la cola. También queríamos avanzar en el REB.

P Ciudadanos se abstuvo en la votación del Régimen Especial. Ahora falta la parte fiscal del REB. ¿La apoyará?

R Nos abstuvimos porque fue un paripé, un REB vacío de contenido. No quisimos participar de ese engaño colectivo. Si hay medidas positivas y esa parte fiscal, por su puesto, lo vamos a apoyar.

P Cuando el ministro José Luis Ábalos cuestionó el descuento del 75 por ciento, usted advirtió que rectificaría, pero que acabaría tocándolo. De momento, acertó en la primera parte.

R Rectificó porque estábamos a las puertas de la campaña. Si el PSOE vuelve a gobernar y Ábalos está en fomento, como lo tiene en la cabeza, habrá restricciones al descuento de residentes.

P ¿Con Ciudadanos en el Gobierno, garantiza que no se tocaría el 75%?

R Todas las cosas siempre se pueden analizar, como que los billetes de Balears a la península son más caros que viceversa, porque debes señalar antes de reservar si eres residente. Una solución es hacerlo al final. Esto es un ajuste que se puede hacer para evitar malas prácticas. Pero no cuestionaremos el derecho, que no privilegio, del descuento.

P ¿Se pueden bajar impuestos como ustedes proponen cuando Bruselas alerta al Gobierno del riesgo de déficit?

R Bruselas da una advertencia porque Sánchez ha disparado el gasto. Gestionando mejor hay margen para bajar impuestos y, además, hacerlo permite una reactivación económica. El PP siempre anuncia que los bajará cuando está en la oposición, pero luego en le Gobierno no lo hace; y el PSOE anuncia ahora "algunos ajustes fiscales" que significa que habrá una subida de los impuestos.

P Albert Rivera le quiere a usted de ministro de Interior. ¿Qué habría hecho usted ante las protestas en Cataluña?

R De entrada, habría estado en Cataluña, habría establecido ahí mi base para dar apoyo a los cuerpos policiales. Interior tenía informes de que los CDR planeaban cortar carreteras y bloquear infraestructuras, y lo consiguieron todo. Ha faltado desplegar medios previstos.



En corto

P ¿De pequeño, qué quería ser cuando fuera mayor?

R Me hacía ilusión ser juez. Curiosamente lo es un hermano mío. Pero desde muy pequeño tuve inquietudes por la política. Tenía 13 años, estaba en juventudes socialistas y mi abuela, que era muy de derechas, rezaba por mí.

P ¿Tiene mascota?

R Ahora, no, pero he tenido.

P ¿Su especialidad en la cocina?

R La tortilla de patatas.

P ¿Compra por internet?

R Sí.

P ¿Recicla?

R Sí.

P ¿Su capricho más caro?

R Me compré un deportivo.

P ¿Su último viaje de placer?

R A Praga.

P ¿Contribuye con alguna ONG?

R Tengo un niño apadrinado de la Fundación Vicente Ferrer y estoy en Creu Roja y Llevant en Marxa.

P ¿Su principal miedo?

R Que no me salgan las cosas como las he preparado para que me salgan bien.

P ¿Una canción?

R El muelle de San Blas, de Maná.