La derecha evidencia su unidad para pactar frente a la división de la izquierda

Intenso debate en el Club Diario de Mallorca con los candidatos a las elecciones generales del 10N por Balears. La confrontación entre los principales partidos evidenció ayer noche una sólida unidad de las formaciones de la derecha para conseguir alianzas que posibiliten la formación de un Gobierno. En cambio, la izquierda se mostró más dividida que nunca y el candidato socialista evitó hablar de pactos. Todas las formaciones representadas en la mesa redonda organizada por este periódico dejaron solo al PSOE al culparle de ser el único responsable del bloqueo actual y la repetición de las elecciones.

El debate, moderado por la subdirectora de Diario de Mallorca Marisa Goñi, contó con la presencia de Margalida Prohens (PP), Joan Mesquida (Ciudadanos), Pere Joan Pons (PSOE), Antònia Jover (Podemos), Guillem Balboa (Més-Esquerra) y Antonio Salvá (Vox). La platea del Club Diario de Mallorca se llenó para escuchar a los candidatos isleños a las generales, a quienes acompañaban sus respectivos séquitos.

El primer bloque pedía a los candidatos que reflexionaran sobre los motivos que nos han llevado a tener que volver a las urnas el próximo domingo y el por qué ha sido imposible formalizar un Gobierno estable. La podemita Antònia Jover afirmó que "Pedro Sánchez no ha querido gobernar con nosotros, ya que no sabía que le faltaba la mayoría absoluta". Jover recordó que Podemos "ya lo hizo presidente sin pedir nada a cambio". "Apostamos claramente por un pacto de coalición con el PSOE en que cada partido esté representado con la fuerza que tiene y con un programa", apostilló la candidata de Unidas Podemos.

El nacionalista Guillem Balboa se mostró en sintonía con Jover en este apartado. Criticó al PSOE por "dar una oportunidad a la derecha y a la extrema derecha para que puedan gobernar tras el 10N".

La popular Margalida Prohens arremetió contra el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y lo acusó de ser "el único responsable de la situación actual que ha querido someter a España a un referéndum sobre Sánchez sí o Sánchez no". Prohens aseguró que "si el centro-derecha consigue un escaño más que la izquierda habrá Gobierno".

Joan Mesquida (Cs) también recriminó a Sánchez el bloqueo: "El señor Sánchez nos ha dicho a todos que votamos mal, le ofrecimos alternativas si rompía el Gobierno anticonstitucionalista de Navarra, pero él quería repetir los comicios". Joan Mesquida apostó por un pacto con el PP y aseveró que "si gobernamos queremos poner sobre la mesa diez grandes pactos de Estado para resolver los problemas de este país y, si estamos en la oposición, negociaremos una abstención".

Antonio Salvá dejó claro que "Vox solo llegará a acuerdos con aquellos partidos que defiendan la unidad de España y con los independentistas y separatistas no queremos ni tomar café".

El candidato socialista, Pere Joan Pons, no entró al trapo cuando sus adversarios culparon a su líder nacional de la situación de bloqueo. Tampoco dejó claras sus preferencias a la hora de pactar. Pons apostó por pedir un apoyo masivo al PSOE para "formar un Gobierno fuerte y progresista". Se refirió a que el 10N "nos estamos jugando el futuro de las pensiones, el modelo territorial o la vivienda. Por ello nuestra ilusión es que el domingo podamos desarrollar un proyecto progresista". Pons no entró tampoco en el juego del PP cuando Prohens le afeó que durante cinco meses él como diputado socialista no presentara ni una sola iniciativa. "¿Ya sabía que se repetirían las elecciones?", le espetó la popular.

En este apartado se produjo el primer rifirrafe fuerte del debate. Fue cuando el candidato de Vox y padre del guardia civil asesinado por ETA Diego Salvá, embistió a Guillem Balboa por firmar el acuerdo a favor de la autodeterminación en Barcelona. "Usted se fotografió con Otegi, un torturador que representa a ETA. No sé si tiene hijos, pero espero que ningún grupo terrorista asesine a uno de sus hijos". Tras esta frase se escucho un gran murmullo entre el público, ya que no se entendieron bien las palabras de Salvá y pareció que había realizado una afirmación. Después se aclaró que en ningún caso se lo deseaba.

Balboa estuvo elegante y le contestó que "me siento muy solidario con su dolor". El candidato nacionalista también le indicó que "apostamos por el diálogo para resolver un conflicto de carácter político como el que se vive en Cataluña".



Modelo territorial



El segundo bloque a debatir era el modelo territorial, que se inició con una intervención de cada candidato y acto seguido, debate abierto. Inició el bloque Antònia Jover (Podemos) que habló de que su apuesta era la construcción de un "Estado plurinacional" y acusó a PP y PSOE de no saber dar soluciones a la falta de financiación. Balboa recordó que el Estatut apunta que "somos una nación" y que "el pacto constitucional se rompió en 2010 al tumbar el Estatut de Cataluña y ahora tenemos un buñuelo que nadie tiene narices de resolver".

Prohens le contestó con sorna a Balboa preguntándole "cuántas naciones hay en España" y si "Palma, Llucmajor o Campos también son una nación". La popular también repartió contra el PSOE apuntando que "la ministra María Jesús Montero cuando era consejera de la Junta de Andalucía votó en contra de mejorar la financiación de Balears".

Mesquida se refirió a que España es el segundo país más descentralizado de Europa, seguido de Alemania y recriminó que "se haya roto la legalidad constitucional negociando con los independentistas". Acto seguido recordó que "por este motivo yo me marché del PSOE".

Tras las palabras de Mesquida se produjo otro de los momentos tensos de la noche al coger la palabra el socialista Pere Joan Pons, que contestó al exsocialista diciendo: "Le respeto por haber trabajado y haber sido amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba y me extraña que diga eso cuando su partido ha pactado en Andalucía con un partido de valores franquistas". El socialista añadió que las comunidades autónomas "han traído la paz social y el pacto territorial de la transición tiene imperfecciones que deben corregirse dentro del marco constitucional".

Salvá se sintió aludido por las palabras de Pons y el pacto en Andalucía: "Agradezco el piropo de franquista, pero yo defiendo el modelo Lerrouxista (en referencia al Alejandro Lerroux) que metió a toda la Generalitat en la cárcel". El candidato de Vox apostó por suprimir las comunidades autónomas "que han dividido España, y si las eliminamos podremos bajar impuestos".



Modelo económico y social



El fallido Régimen Especial para Balears (REB) y la financiación fueron protagonistas en el tercer bloque. Una de las pocas coincidencias del debate fue que Balears está mal financiada. La popular Margalida Prohens aprovechó para atacar a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y en uno de estos ataques recordó que "Armengol nos engañó con un REB inexistente". Mesquida se refirió a que "PP y PSOE nos han metido en el furgón de cola de la financiación, mientras cedían ante los nacionalismos".

Pons recordó que con Sánchez se pactaron 500 millones de euros para Balears y criticó que el PP no reformó el sistema de financiación en 2014.

En temas sociales la podemita Jover y el nacionalista Balboa lamentaron que el PSOE no haya derogado la Reforma Laboral y la Ley Mordaza, Vox atacó la inmigración ilegal y todos apostaron por fortalecer las pensiones.